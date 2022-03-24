В Уфе заработал первый исправительный центр для осужденных

Сейчас там находится порядка 70 человек, которые смогли сократить свой срок посредством выполнения общественно полезных работ. Всех заключенных трудоустроили.

Еще несколько месяцев назад Андрей Ишков сидел в тюрьме. В январе этого года он поступил в исправительную колонию. Теперь мужчина не просто отбывает срок, но и работает.

Государство предоставило нам шанс искупить поступок. Мы стараемся оправдать ожидания. Мы, например, работаем на предприятии. Считаю, что в дальнейшем это пригодится. Андрей Ишков, осужденный

Исправительный центр в Уфе открылся в январе этого года. Сюда приняли 70 заключенных средней тяжести преступлений, которые могут сократить свой срок, приступив к работам.

Стоит отметить, что исправительные центры – хорошая альтернатива. Заключенные могут восстановить социальные связи, имеют место работы. Артур Саитгареев, заместитель начальника отдела по контролю за исполнением наказания связанных с изоляцией осужденных от общества УФСИН России по Республике Башкортостан

Одним из таких мест стала служба УЖХ. Здесь работают восемь осужденных из центра – дворники, трактористы и кровельщики.

В этом году зима выдалась снежная, своими силами справится не могли, поэтому привлекли сотрудников исправительного центра. Ребята очень помогают, никаких пререканий нет. Азат Нагимов, заместитель директора управляющей компании

Также, большинство отправляются на заводы и предприятия. Там они работают слесарями и механиками.

С работой хорошо справляются. За три месяца нареканий у ним не было, есть высококвалифицированные специалисты в разных областях, они очень дисциплинированы. Ринат Валиуллин, начальник производства «Оргнефтегаз»