В Уфе прошли первенство и чемпионат по всестилевому каратэ и боевым единоборствам «Комбат»

В Уфе прошли открытое первенство и чемпионат Республики Башкортостан по всестилевому каратэ и смешанному единоборству комбат. Соревнования прошли сразу в трёх дисциплинах, а спортсмены могли попробовать себя в каждом из разделов. Чем отличается полный контакт от ограниченного и какой вид самый травмоопасный?

Ролан Анисимов занимается каратэ с первого класса. Сейчас юный спортсмен выступает в разделе полного контакта со средствами защиты. Ролану нравится этот вид каратэ, потому что здесь можно применять удары руками и ногами, а также использовать борьбу. Спортсмен уже два года успешно выступает на республиканских соревнованиях. Эти исключением не стали. В будущем Анисимов хочет стать не только профессиональным каратистом, но и тренером.

Мне тренер подсказывал, что надо смотреть цель, куда бить, где соперник открытый. Я старался за счет рук победить, удары сильнее. Ролан Анисимов, победитель открытого первенства Республики Башкортостан по всестилевому каратэ

У некоторых спортсменов на этом турнире помимо тренеров были и секунданты. У Эмира Сагидуллина таким человеком был его отец. Он и сам раньше был профессиональным спортсменов, но в этот раз подсказок не хватило, чтобы помочь сыну стать чемпионом. У Эмира Сагидуллина – серебро.

Мне не хватило воздуха и концентрации, я не продышался. В финале посоветовали бить сильнее и бить сосредоточеннее. Мне больше нравится борьба и рукопашка. Занимаюсь четыре года каратэ и смешанными единоборствами. Чтобы для себя. Эмир Сагидуллин, серебряный призёр открытого первенства Республики Башкортостан по всестилевому каратэ

Для меня это всегда неописуемые переживания, любой его выигрыш или поражение эмоционально для каждого родителя. Мы делаем для себя какие-то выводы и продолжаем тренироваться. Рафаэль Сагидуллин

Всестилевое каратэ разделено на три дисциплины: ограниченный контакт, полный контакт и каратэ в средствах защиты. У каждой из дисциплин свои правила, ход ведения поединка, а спортсмены могут попробовать себя в любом из разделов, чтобы понять, что нравится больше. Тяжелее всего судить дисциплину полный контакт, здесь есть принцип нокаута и нокдауна. Этот вид самый травмоопасный, но и у него есть немало любителей.

Борец имеет право участвовать в любой дисциплине, где у него есть желание. Есть ребята, кто любит почувствовать удар, есть те, кому нравится скорость, кому-то нравится бороться, элементы удушающие болевые. Андрей Сухомлинов, заместитель главного судьи соревнований

Турнир является заключительным этапом подготовки перед Евразийскими играми, которые пройдут уже в конце апреля. Спортсмены получают возможность улучшить свои слабые стороны. Организаторы сделали упор и на судейство. Арбитры, которые отработали прошедший турнир качественно, будут допущены на Евразийские игры боевых искусств.

Когда много участников, это приносит определенное удовольствие практическое и эстетическое. Ребята бьются, есть конкуренция, она приводит к тому, что каждый боец получает свой опыт бойцовский. Сергей Ходько, главный судья соревнований