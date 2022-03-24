В Уфе прошли первенство и чемпионат по всестилевому каратэ и боевым единоборствам «Комбат»

В Уфе прошли открытое первенство и чемпионат Республики Башкортостан по всестилевому каратэ и смешанному единоборству комбат. Соревнования прошли сразу в трёх дисциплинах, а спортсмены могли попробовать себя в каждом из разделов. Чем отличается полный контакт от ограниченного и какой вид самый травмоопасный?
Ролан Анисимов занимается каратэ с первого класса. Сейчас юный спортсмен выступает в разделе полного контакта со средствами защиты. Ролану нравится этот вид каратэ, потому что здесь можно применять удары руками и ногами, а также использовать борьбу. Спортсмен уже два года успешно выступает на республиканских соревнованиях. Эти исключением не стали. В будущем Анисимов хочет стать не только профессиональным каратистом, но и тренером.
У некоторых спортсменов на этом турнире помимо тренеров были и секунданты. У Эмира Сагидуллина таким человеком был его отец. Он и сам раньше был профессиональным спортсменов, но в этот раз подсказок не хватило, чтобы помочь сыну стать чемпионом. У Эмира Сагидуллина – серебро.
Всестилевое каратэ разделено на три дисциплины: ограниченный контакт, полный контакт и каратэ в средствах защиты. У каждой из дисциплин свои правила, ход ведения поединка, а спортсмены могут попробовать себя в любом из разделов, чтобы понять, что нравится больше. Тяжелее всего судить дисциплину полный контакт, здесь есть принцип нокаута и нокдауна. Этот вид самый травмоопасный, но и у него есть немало любителей.
Турнир является заключительным этапом подготовки перед Евразийскими играми, которые пройдут уже в конце апреля. Спортсмены получают возможность улучшить свои слабые стороны. Организаторы сделали упор и на судейство. Арбитры, которые отработали прошедший турнир качественно, будут допущены на Евразийские игры боевых искусств.
Всего в турнире приняли участие более тысячи спортсменов, которые представляли не только нашу республику, но и также Челябинскую область, Удмуртию, Татарстан и другие регионы. Победители соревнований получили путёвки на Первенство и Чемпионат ПФО, а также турниры всероссийского уровня. Такой форум пройдёт уже через три недели в Орле.