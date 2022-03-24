В Башкирии за неделю подорожали помидоры, лук и сахар

Специалисты Башстата продолжают следить за ценами на продукты социальной значимости в магазинах республики. Каждую неделю аналитики сообщают о росте цен на некоторые продукты.

В частности, за последние семь дней значительно выросли в цене помидоры и лук (10,6%). Килограмм помидоров можно в среднем приобрести за 239,97 рублей, а лука – 31,42. Также значительно подорожал сахар (10,4%). В среднем по республике килограмм сахарного песка можно купить за 78,60 рублей. Рост цен продемонстрировали шлифованный рис, белокочанная капуста и черный чай (6,6-6,8%).