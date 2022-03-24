В Уфе более двухсот домов остались без водоснабжения

Без воды остались 120 частных домов на улице Заозерной, 88 частных домов на Линейной, 25 частных домов на Лесозаводской, 11 частных домов на Уршакской, 7 частных домов на Рабочей, 6 частных домов на Лемезинской, 1 частный дом на Малой фанерной. Также водоснабжение отключили в котельной на улице Кирзаводской, 1/3.