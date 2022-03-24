В Уфе более двухсот домов остались без водоснабжения

В Уфе опять зафиксирована коммунальная авария. Об этом сообщает «Уфаводоканал».
Накануне, 23 марта, у дома №27 по улице Лесозаводской произошла утечка из-под земли. На время ремонтных работ было принято решение отключить холодное водоснабжение. Без воды остались более двухсот домов.
Без воды остались 120 частных домов на улице Заозерной, 88 частных домов на Линейной, 25 частных домов на Лесозаводской, 11 частных домов на Уршакской, 7 частных домов на Рабочей, 6 частных домов на Лемезинской, 1 частный дом на Малой фанерной. Также водоснабжение отключили в котельной на улице Кирзаводской, 1/3.