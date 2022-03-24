В Уфе прошел круглый стол «Будущее рынка недвижимости»

Рынок недвижимости поддержат льготные жилищные программы, которые по решению Президента России Владимира Путина продлены. Такое мнение высказали эксперты на круглом столе «Будущее рынка недвижимости». Ставка поднимется с нынешних 7% до 12%, возрастет и размер кредита. Сохраняются сельская и семейная ипотека. Условия будут те же – под 3% и 6%, соответственно.
По данным риелторских агентств, ситуация на рынке недвижимости сейчас как и в начале пандемии. Есть оживление. Специалисты считают, что не стоит ожидать понижения стоимости жилья как на первичном, так и вторичном рынках.