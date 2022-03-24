В Уфе прошел круглый стол «Будущее рынка недвижимости»

Новостройки сейчас будут расти, я не верю, что они не будут расти, уже и застройщики заявляют об этом. Есть такая версия, что вторичка будет снижаться на фоне тотальной инфляции и высоких цен на новостройки. Я, честно говоря, в это не верю. Скорее всего, будет торг, боковой тренд в каких-то сегментах, но в целом вряд ли мы дождемся снижения.

Елена Андреева, руководитель агентства недвижимости