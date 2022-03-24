В Уфе прошел круглый стол «Будущее рынка недвижимости»

Рынок недвижимости поддержат льготные жилищные программы, которые по решению Президента России Владимира Путина продлены. Такое мнение высказали эксперты на круглом столе «Будущее рынка недвижимости». Ставка поднимется с нынешних 7% до 12%, возрастет и размер кредита. Сохраняются сельская и семейная ипотека. Условия будут те же – под 3% и 6%, соответственно.

90% строительной продукции, которая используется при возведении многоквартирных домов, это продукция, произведенная нашими производственными предприятиями. Это наш кирпич, наш бетон, арматура наших коллег из Челябинской области, наши фасадные решения, решения по котельным, по оборудованию, инженерным сетям. Мы понимаем, что на сегодняшний день строительный комплекс может быть обеспечен всем набором комплектующих и стройматериалов. Сейчас самое главное – сохранить тенденции спроса.

Артем Ковшов, заместитель министра строительства и архитектуры Республики Башкортостан

По данным риелторских агентств, ситуация на рынке недвижимости сейчас как и в начале пандемии. Есть оживление. Специалисты считают, что не стоит ожидать понижения стоимости жилья как на первичном, так и вторичном рынках. 

Новостройки сейчас будут расти, я не верю, что они не будут расти, уже и застройщики заявляют об этом. Есть такая версия, что вторичка будет снижаться на фоне тотальной инфляции и высоких цен на новостройки. Я, честно говоря, в это не верю. Скорее всего, будет торг, боковой тренд в каких-то сегментах, но в целом вряд ли мы дождемся снижения. 

Елена Андреева, руководитель агентства недвижимости
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