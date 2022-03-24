В Уфе подвели итоги весеннего призыва 2021 года

В Уфе подвели итоги военного призыва прошлого года и обсудили предстоящую весеннюю призывную кампанию. По плану отправиться на службу должны будут около 5 тысяч срочников, об этом рассказал военный комиссар на инструкторско-методическом сборе, который прошел в Колонном зале Минсельхоза.
Мероприятие прошло под руководством заместителя премьер-министра правительства республики. Ирек Сагитов вручил награды сотрудникам администраций и военных комиссариатов город и районов республики. Также было отмечено, что Башкортостан занимает лидирующие места по качеству работы с призывниками.