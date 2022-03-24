Удивительное путешествие по Санкт-Петербургу

При первом посещении города туристы обычно отправляются сразу в Мариинский театр, чтобы посмотреть балет, или поднимаются на колоннаду Исаакиевского собора. Конечно, эти места не обделены шармом и представляют огромный интерес для путешественников. Но кроме них есть еще и тысячи других достопримечательностей, которым попросту не хватило места в путеводителе. Взять хотя бы шоу-музей «Гранд Макет России» или те же водные прогулки на теплоходах, билеты на которые можно купить, например, здесь: https://www.sputnik8.com/ru/st-petersburg/category/teplohodnye-progulki.

Шоу-музей «Гранд Макет России»

Главная прелесть музея – наличие огромного количества макетов, которые вместили в себя все, что есть в России: леса, горы, заводы, тайга и пальмы. Каждый объект и фигурка приходят в движении при нажатии определенной кнопки.

Конечно, ждать точного соответствия с реальностью не стоит, ведь это обычная выставка достопримечательностей. Но некоторые места выполнены так точно, что кажется перед глазами оригинал. Кроме того, в музее располагается кафе, где можно перекусить и выпить кофе с булочками.

Витебский вокзал

Вокзалы, как правило, не входят в туристическую программу, но Витебский вокзал приятное исключение. Для его посещения есть две причины.

Во-первых, это архитектура. Витебский был построен в 1836 году и представлял изначально простое деревянное сооружение. Свой же нынешний облик, то есть каменное здание в стиле модерн, он приобрел в 1904 году. Вокзал считается объектом культурного наследия народов России. В более-менее хорошем состоянии сохранился вестибюль, где можно запечатлеть парадную лестницу с мраморными перилами и витражные окна.

Во-вторых, посмотреть на ажурные металлические перекрытия, что закрывают платформу, и дореволюционный поезд с черным дымящимся паровозом. Туристы и вообще все, кто хочет прокатиться до Царского села на ретропоезде, могут заплатить отдельную сумму и насладиться поездкой.

Подводя итоги