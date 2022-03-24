Эксперты рассказали, что такое NFT-токены

Невзаимозаменяемые токены (NFT), благодаря возможности придавать фактическую ценность всему, от картин до музыки, постепенно завоевывают мир. Всё, что можно преобразовать в цифровую форму, может стать NFT. Рисунки, фото, видеоролики, анимации, песни, игровые объекты, даже твиты доступны таким образом для торговли онлайн на блокчейне. В этой статье расскажем, что такое НФТ-токены и чем объясняется их популярность.

Что такое NFT

NFT (Nonfungible token) представляет собой цифровой токен в блокчейн-сети, который содержит определенную информацию, отличающую его от других NFT и доказывающую право собственности на приложенный файл. NFT-токены характеризуются невозможностью равноценно заменить один на другой.

Файл, на основе которого чеканится NFT, остается самым обычным файлом, который можно скачивать, копировать, передавать. Но оригинальный экземпляр с доказательством владения живет на блокчейне и больше нигде. Право владения, равно как и авторское право, закреплено на кодовом уровне и полностью прозрачно.

У многих возникает вопрос: зачем люди покупают NFT, причем иногда за баснословные суммы, если приложенную картинку или песню можно просто скачать? Ответить на него очень легко. Возьмем знаменитую картину, например, «Мону Лизу». Любой может купить ее копию в сувенирном магазине или даже распечатать дома на принтере и повесить на стену. Но оригинал, который имеет реальную ценность, есть только в Лувре. С NFT точно так же.

Как работают NFT

NFT отличаются от других блокчейн-токенов, например, ERC-20, тем, что каждый отдельно взятый полностью уникален и неделим. NFT может единовременно принадлежать только одному владельцу. Владение контролируется с помощью метаданных, которые не может воспроизвести другой токен. Когда кто-то чеканит NFT, он исполняет код, хранящийся в смарт-контрактах, соответствующих определенным стандартам (самый распространенный стандарт – ERC-721).

С технической точки зрения, если у вас есть невзаимозаменяемый токен, это значит:

● Вы без проблем можете доказать, что владеете им.

● Ваша цифровая копия файла – оригинал.

● Открытые и закрытые ключи создателя, заложенные в коде, подтверждают, что токен был создан конкретным человеком и служат сертификатом подлинности.

● Вы можете перепродать его, и возможно, это принесет создателю роялти-отчисления за перепродажу.

● Вы можете торговать им на любой NFT-платформе или напрямую по договоренности с пользователем. Это абсолютная свобода без привязки к какому-либо сервису.

Создатель токена определяет также его дефицитность, то есть количество копий. Это актуально, например, для билетов на концерт. Стоит отметить, что всё равно это не абсолютные копии, так как отличаются назначенным местом в зрительном зале или другими нюансами. Также при выпуске токена автор по желанию устанавливает роялти, которые будут автоматически выплачиваться ему каждый раз, когда объект перепродается.

Потенциальные риски и проблемы

Принятие невзаимозаменяемых токенов идет не так быстро, как могло бы, из-за нескольких препятствий:

● Сама технология находится на ранних этапах развития и пока еще сложна для большинства людей. Также инструменты, которые позволяют с ней взаимодействовать, нуждаются в упрощении и большей интуитивности.

● Нормативные и правовые неувязки. Спекулятивные и дорогостоящие активы вызывают беспокойство у властей и пока не до конца понятно, как применить к ним процедуры KYC, механизмы борьбы с отмыванием денег и меры соблюдения законов о ценных бумагах.

● Опасения по поводу воздействия на окружающую среду. Блокчейны, использующие механизм консенсуса Proof-of-Work, влияют на изменение климата, и это одна из главных причин критики NFT.

Впрочем, последнее уже получается минимизировать. Существуют решения проблемы, такие как использование менее энергоемких механизмов консенсуса и сетей «уровня 2», где транзакции быстро и эффективно проверяются за пределами основной сети. Это несет пользу и для обычных инвесторов, уменьшая сетевые комиссии.

Заключение