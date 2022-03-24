Высадку школьницы с диабетом из автобуса прокомментировали в «Башавтотрансе»

Подростка, страдающего сахарным диабетом, выставили из автобуса. Такую жалобу в соцсетях разместила мама 13-летней девочки из Уфы. Девочка пять остановок шла пешком.

При этом уровень сахара в крови у ребенка понизился до критических отметок, сообщает городской телеканал UTV. Инцидент произошел в начале марта. Школьница села в автобус на остановке «Округ Галле». Девочка попыталась рассчитаться за проезд банковской картой. Оплата не прошла. В «Башавтотрансе» провели внутреннюю проверку. По словам кондуктора, она сказала девочке о том, чтобы её мама пополнила карту.

Сотрудник был приглашен на заседание кадровой комиссии. Помимо этого, руководство ГУП «Башавтотранс» созвонилось с родительницей девочке. Девочка не подтвердила, что ее конкретно высадили из автобуса. Кондуктор ее предупредила, что маме надо сообщить, чтобы она пополнила карту. Решение покинуть автобус девочка приняла самостоятельно.

Эльмира Каримова, начальник отдела маркетинга и связи с общественностью ГУП «Башавтотранс»
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