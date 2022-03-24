Высадку школьницы с диабетом из автобуса прокомментировали в «Башавтотрансе»

При этом уровень сахара в крови у ребенка понизился до критических отметок, сообщает городской телеканал UTV. Инцидент произошел в начале марта. Школьница села в автобус на остановке «Округ Галле». Девочка попыталась рассчитаться за проезд банковской картой. Оплата не прошла. В «Башавтотрансе» провели внутреннюю проверку. По словам кондуктора, она сказала девочке о том, чтобы её мама пополнила карту.