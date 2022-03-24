Прокуратура Башкирии проверит факт высадки девочки из автобуса

В Уфе прокуратура проверит факт высадки 13-летней девочки с диабетом из автобуса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительной информации, 4 марта девочка села в автобус №74 на остановке «Округ Галле». Школьница не смогла оплатить проезд банковской картой, поэтому кондуктор высадила ребёнка на следующей остановке. Как сообщила мама школьницы, девочке пришлось пять остановок идти пешком. Из-за стресса и физической нагрузки у девочки упал уровень сахара в крови до критического значения.

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям сотрудников компании-перевозчика, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. пресс-служба прокуратуры РБ