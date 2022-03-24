Рост цен, ситуация с лекарствами, где найти работу: ответы на важные вопросы

Ситуация с ценами в магазинах вызывает много вопросов. Почему они растут? Что будет дальше?

Нужно ли закупаться сахаром? Стоит ли скупать товары первой необходимости? Хватит ли лекарств? Когда наших туристов вернут домой? Как предприятия работают во время санкций? Как найти работу?

В прямом эфире на телеканале БСТ профильные министры ответили на эти и другие не менее важные вопросы.

Не пропадут ли лекарственные препараты с прилавков?

Нет. Цены на них не поднимутся. Есть препараты, которые входят в перечень жизненно важных, их более 800 наименований. На такие товары цена регулируется государством. Цены на препараты, которые в этот список не входят, государством не регулируются - их цена зависит от рыночных механизмов с учетом конкуренции. К слову, выяснить, какие лекарства входят в список жизненно важных лекарств, можно в любом поисковике в режиме онлайн. Или по ссылке по ссылке http://government.ru/docs/44206/

Будет ли все в порядке с хлебом?

Сельское хозяйство имеет свою цикличность. Весной сеем, осенью убираем урожай зерна, из которого и делаем в итоге хлеб. Взять и исчезнуть с полок продукт не может. Совсем скоро в регионе стартуют весенне-полевые работы, будем заготавливать зерно, традиционно на 1,5 года вперед. На территории республики работают 2 крупных мукомольных завода, поэтому проблем с мукой быть не может.

Через месяц более 10 тысяч тракторов выйдут на поля. В первую очередь начнется заготовка зерна, которое и формирует стратегический запас для производства хлеба. Ведь зерно хранится до 3 лет, а мука - до полугода. Власти видят, что спрос на сырье не слишком высок. До конца этого года цена на муку и хлеб не поменяется.

Как регулируются цены на хлеб?

Они регулируются рынком. Чем меньше предложение, тем выше цена и наоборот.

Что происходит с сахаром?

Сахар в Башкортостане есть. В республике есть два крупных завода, они могут обеспечить не только наш, но и соседние регионы. Действительно, у отдельных продуктов цена пошла наверх. В январе, например, реализовывали около 70 тонн сахара, а сейчас уже около 240 тонн. Повышенный спрос влияет и на цену, однако недостатка сахара нет. При этом из-за ажиотажа было принято ограничение продукта в одни руки, чтобы в дело не вступали перекупщики. Кстати, в последние дни ажиотаж уже начал спадать.

Как себя чувствует здравоохранение?

Все работают в штатном режиме. Недавно наши врачи вернулись из Донецка. Сотрудники настроены позитивно, у врачей есть стабильная работа и зарплата, причин для волнений нет.

Почему на прилавках в одно время исчез сахар?

Спрос формируется не за день, но в моменте он вырос от 70 до 230 тонн, при этом размер полки в 4 раза увеличить нельзя. Продавцы физически не успевали выкладывать товар. Подобная ситуация была, например, в начале пандемии. Тогда товар разрешили продавать с поддонов, чтобы не тратить время на его расстановку по полкам.

Какова ситуация с безработицей?

Ситуация на рынке труда стабильна. На сегодня никаких острых проблем нет. 48 тысяч вакансий активны, работодатели ждут людей на работу. Например, торговые сети (“Байрам”, “Пятерочка”, “Магнит”) заявляют по 500 вакансий, в “Башавтотрансе” требуются 900 водителей. Говорить о безработице рано. При этом власти понимают, что может произойти высвобождение работников. На этот случай республике выделено 885 миллионов рублей от Правительства России на переобучение людей.

Где людям найти себе работу?

Всем работодателям необходимо заявить о поиске сотрудников на портале “Работа России”. Все компании, к слову, должны быть там зарегистрированы с 1 января. А те, кто ее ищет, также могут найти себе работу на сайте “Работа России” либо обратиться в Центр занятости, который есть в любом районе и городе.

Как промышленность работает в условиях санкций?

Промышленность стабильна. Инвестиции идут, рассматриваются и реализуются новые инвестпроекты. Сейчас в перечне приоритетных - 39 проектов в горизонте на 13 лет. По новым производствам в апреле будет закладка нового производства совместно с Узбекистаном. Тема импортозамещения активно разрабатывается с 2014 года.

Будет ли дорожать школьное питание?

Власти мониторят этот процесс. Если такие изменения будут, то кабмин будет принимать соответствующие меры.

Куда жаловаться на рост цен?

Создана комиссия по мониторингу цен, куда входит и Федеральная антимонопольная служба. В Башкортостане на рост цен можно пожаловаться в республиканскую ФАС по номеру: 8 (347) 216-53-78.

Оказывают ли продуктовую помощь пенсионерам? Как ее получить?

Такая помощь оказывается благотворительными фондами и компаниями, а также региональным отделением партии "Единая Россия" в рамках проекта "Наша забота". Подробнее о проекте можно узнать по ссылке. Социальная помощь и поддержка в нашем регионе достаточно разнообразна. На сегодняшний день оказание адресной продуктовой помощи в республике не предусмотрено.

Не будет ли проблем с семенами в ближайшее время?

Семена зерновых культур производит республика. Семена масличных культур раньше производились за рубежом, сейчас производство переориентировано на российский рынок. Что касается садоводства, спрос семян увеличился: картофель, лук, морковь. Производители уверяют, что семян у них достаточно, так что теперь по сути все зависит от погоды.

С какими странами у Башкортостана остались хорошие отношения?

Китай, Беларусь, Казахстан, США и Иран стоят в топе по сотрудничеству. Глава Башкортостана последние несколько лет ставит задачу по открытию представительств в других странах. Такие представительства есть в Казахстане, Беларуси, готовится открытие представительства в Узбекистане. Наши товары конкурентны на международных рынках. Не только мёд, но и масложировая продукция популярна за рубежом. В этом же списке алюминий и каучук.

Что будет с детским питанием из-за ухода с рынка одного из популярных производителей?

К сообщениям про уход с рынка стоит относиться скептически. У нас есть и свои производители питания, они же есть и в дружественных республиках. Потребительский рынок реагирует на все изменения, на замену одной компании всегда придет другая - не менее качественная, но менее раскрученная с точки зрения рекламы.

Что будет с молоком?

Башкортостан производит 1,6 млн тонн молока, это второй показатель по стране. У нас более миллиона голов КРС. Мы производим больше, чем потребляем. На сегодня молочные заводы загружены на 60-65%. То есть, запас производства есть. Ажиотажа нет, всё молоко натуральное, а кроме молока есть еще сыр, йогурты и многое другое.

А что происходит с ковидом?

Ситуация стабилизировалась. Число заболевших снизилось, количество коек в госпиталях - тоже. Однако власти не расслабляются. Есть риск следующей волны, которая прогнозируется на летний период. Власти просят жителей не забывать о ревакцинации.

Что происходит с L-Тироксином?

Да, на этот препарат есть ажиотаж из-за повышенного спроса. При этом количество упаковок в запасах сейчас соответствует количеству упаковок в прошлом году. Власти предполагают, что ажиотаж был создан искусственно из-за желания людей закупиться про запас. В наличии есть как зарубежный, так и отечественные варианты препарата. Впрок покупать L-Тироксин не нужно, ведь у лекарства есть срок годности и условия хранения.

Некоторые страны разорвали отношения с Башкортостаном. Что будет дальше с производствами, которые с ними сотрудничали?

Компании ищут комплектующие в других странах. Например, турецкие коллеги готовы помочь нашему машиностроению. Уже сегодня были достигнуты договоренности по организации Центра импортозамещения. У нас в партнерах Российский экспортный центр, который также занимается поддержкой импорта.

Застрявшие за рубежом туристы: что будет с ними?

Республика начала работу по ним 24 февраля, получено порядка 300 обращений от людей, которые не смогли вернуться в Россию. На сегодня 175 человек благополучно вернулись домой. В Египте застряли 278 человек, у них постоянно обновлялась информация о вылетах, но рейсы в последний момент отменяли. Там есть семьи с детьми, люди с различными заболеваниями. Буквально вчера появилась возможность начать вывозить туристов из Египта, через пару часов в Уфу вернется 51 человек. Некоторым пришлось больше месяца находиться в этой стране. Всем гарантируют возврат домой, но когда это произойдет - пока вопрос открытый. Власти рекомендуют взвешенно относиться к поездкам за границу.

Не остановятся ли производства из-за санкций?

Нет. Сейчас идет работа по приобретению новых станков, в том числе и из Турции. Любая линейка станков в республике может быть замещена.

Какая ситуация складывается на УМПО?

Открыто более 2000 вакансий: инженеры, технологи, рабочие вакансии и многое другое. Предприятие загружено работой на ближайшие 3-5 лет. УМПО может принимать на работу не только профессионалов, но и еще обучать новых сотрудников на базе нового учебного центра, который способен обучить более 2000 человек. Если у вас нет профессии, вы можете пройти обучение, во время которого студенты получают около 34 тысяч рублей в виде стипендии. Обучение длится от 6 месяцев до 2 лет.

Как распределяются вакансии в республике? Возможно, жителям Уфы интересна работа и в других городах.

Все вакансии есть на портале “Работа России”. На случай возможного переезда есть и социальные пакеты, у работодателя может быть общежитие для приезжих, поэтому стоит обратить на это пристальное внимание. На работу в других районах и городах может претендовать каждый, достаточно лишь подобрать условия под свои компетенции.

Не вырастет ли цена за питание в школах и садиках?

Власти будут принимать взвешенные решения, все зависит от двух факторов: сама услуга и продуктовый набор. Будет оцениваться возможное удорожание, а после этого - приняты соответствующие меры.

Что можно будет купить на ярмарках?

На них будут продавать местную натуральную продукцию из небольших хозяйств. Такие хозяйства продукты на полки поставить не могут, потому что ее у них очень мало. До Уфы и городов доедут “сильные” фермеры. Цены на ярмарках где-то чуть ниже, где-то чуть выше. Фермер оценивает свой труд самостоятельно. Покупать продукты на таких ярмарках неопасно, ведь все продукты проверяются ветеринарами.

Как регулируются цены на ярмарках?

Цена регулируется спросом и предложением. Утром она выше. Если торговля идет не слишком хорошо, то фермер ее снижает.

Куда обратиться, если хочешь открыть свой мини-магазин в Уфе?

Самое первое - нужно просчитать бизнес-модель. Если у вас есть доступ к продукции дешевле, чем у конкурентов, это будет плюсом. Если речь идет о каком-то конкретном районе, необходимо обратиться в администрацию за помощью.

Можно ли пройти сейчас диспансеризацию?

Да, она возобновилась с начала марта. Для переболевших коронавирусом диспансеризация идет в углубленном формате, поэтому гражданам, которые перенесли ковид, стоит обратить внимание на свое здоровье.

Что происходит с вакцинами от коронавируса?