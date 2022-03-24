Еще 46 туристов из Башкирии, застрявших за границей, возвращаются домой

Напомним, жители Башкортостана не смогли вовремя улететь с курортов, так как оказались за рубежом в момент введения санкций против нашей страны и отмены авиарейсов.

Почти 2700 туристов из республики уже были возвращены. Еще часть жителей Башкортостана, которых удалось вывезти, отдыхали в Хургаде. На автобусе они добрались до Каира, среди них три младенца. Рейсом через Махачкалу туристы приземлились в Домодедово, оттуда группа вылетает в Уфу.

Нам позвонили и сказали собираться в аэропорт. Мы думали, что шутка, уже не верили. Очень рады, большое спасибо руководству. Башкирия своих не бросает. Туристы из Башкортостана