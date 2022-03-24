Еще 46 туристов из Башкирии, застрявших за границей, возвращаются домой

Напомним, жители Башкортостана не смогли вовремя улететь с курортов, так как оказались за рубежом в момент введения санкций против нашей страны и отмены авиарейсов.
Почти 2700 туристов из республики уже были возвращены. Еще часть жителей Башкортостана, которых удалось вывезти, отдыхали в Хургаде. На автобусе они добрались до Каира, среди них три младенца. Рейсом через Махачкалу туристы приземлились в Домодедово, оттуда группа вылетает в Уфу.
В Башкортостане продолжает работать оперативный штаб «Своих не бросаем» по поддержке соотечественников, оставшихся за рубежом после введения санкций и отмены рейсов авиакомпаний. Ситуационный центр принимает звонки по многоканальному телефону: (347) 218-19-19 – с 8:00 до 20:00. За консультацией также можно обратиться по WhatsApp: +7 (904) 735-37-79. С 24 февраля в Ситуационный центр поступило около 300 обращений от жителей республики. На 24 марта в Россию вернулись 175 туристов, по остальным обращениям работа продолжается. При содействии Главы Башкортостана Радия Хабирова сегодня вывезли 51 человека.