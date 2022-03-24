Что с ценами и хватит ли продуктов: министры Башкирии разъяснили ситуацию

Повышение стоимости на жизненно важные лекарства не зафиксировано, хлеба и сахара в Башкортостане впрок. О том, что происходит с ценами в республике, говорили в прямом эфире на специально организованном брифинге.

Так, существует перечень препаратов, которые необходимы для спасения жизни – в списке более 800 наименований, и для них существует максимальная плата, которая указана в реестре лекарственных средств. Превышение стоимости запрещено законодательно и контролируется надзорными органами. Что касается продуктов, в регионе их производят самостоятельно. И на необоснованный подъём цен граждане могут пожаловаться в ФАС.

В Башкортостане есть полуторагодовой запас зерна. Так что проблем с хлебом, по словам министра сельского хозяйства Ильшата Фазрахманова, быть не может. Предстоит засеять почти 3 млн гектаров. Через месяц на весенне-полевые работы в республике выйдут более 10 тысяч тракторов. В случае поломки техники машины смогут встать обратно в строй. Речь и о налаживании связей с поставщиками деталей, и о собственном производстве.

Страны, которые ввели санкции против РФ, составляют порядка 35% внешнеторгового оборота Башкортостана. Топ-10 стран торгового оборота – Китай, Беларусь, Казахстан и другие. С 2016 года наблюдается рост экспорта в эти страны. То есть диверсификация рынка для экспорта началась задолго до текущей ситуации. Маргарита Болычева, министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан

Промышленность сегодня развивается спокойно, стабильно. Работу по импортозамещению ведем давно, с 2014 года. На это направлены и «Промышленные часы», которые проводит Радий Фаритович. Из основных предприятий, например, УМПО работает стабильно, потребность в запланированном приеме сотрудников на работу сохраняется. Александр Шельдяев, министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан