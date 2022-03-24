Что с ценами и хватит ли продуктов: министры Башкирии разъяснили ситуацию

Повышение стоимости на жизненно важные лекарства не зафиксировано, хлеба и сахара в Башкортостане впрок. О том, что происходит с ценами в республике, говорили в прямом эфире на специально организованном брифинге.
Так, существует перечень препаратов, которые необходимы для спасения жизни – в списке более 800 наименований, и для них существует максимальная плата, которая указана в реестре лекарственных средств. Превышение стоимости запрещено законодательно и контролируется надзорными органами. Что касается продуктов, в регионе их производят самостоятельно. И на необоснованный подъём цен граждане могут пожаловаться в ФАС.
В Башкортостане есть полуторагодовой запас зерна. Так что проблем с хлебом, по словам министра сельского хозяйства Ильшата Фазрахманова, быть не может. Предстоит засеять почти 3 млн гектаров. Через месяц на весенне-полевые работы в республике выйдут более 10 тысяч тракторов. В случае поломки техники машины смогут встать обратно в строй. Речь и о налаживании связей с поставщиками деталей, и о собственном производстве.
На брифинге министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана рассказала, что ежедневно проводится мониторинг изменения численности сотрудников организаций, введения режимов неполной занятости или удаленной работы. В регионе сейчас активны 48 тысяч вакансий. Среди них республиканские организации: ГУП «Башавтотранс», промышленное объединение «Аркада» из особой зоны «Алга», УМПО, «Турбаслинские бройлеры», сеть магазинов «Байрам». Ситуация на рынке труда стабильная, тем не менее республиканское ведомство обратилось в правительство России. На поддержку, организацию временной занятости, общественных работ и переобучение из федерального бюджета выделено 885 млн рублей.