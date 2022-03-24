«Этому предшествовала большая работа»: школьное питание в Башкирии – лучшее в конкурсе АСИ

Школьное питание в Башкортостане стало лучшим в конкурсе Агентства стратегических инициатив. Практика республики выиграла в номинации «Здоровьесбережение с детства». За время упорной работы над обеспечением хорошего питания в образовательных учреждениях увеличилась доля товаров местных производителей и появились инвесторы, готовые вкладываться в эту сферу.

Каждый школьный завтрак и обед проходит специальную комиссию. Шеф-повар показывает и рассказывает медсестре и учителю, ответственному по питанию, что сегодня в меню, из чего приготовлены блюда. Работники проверяют еду на вкус и свежесть. Только после этого обед подают ученикам.

Бракеражные комиссии, созданные при школах, стали незаменимым механизмом по контролю качества питания внутри учебного учреждения. Дегустируют блюда директор заведения, медсестра и учителя. Попробовать блюда столовой могут также и родители. Так, ознакомившись с меню, будет проще решить, будут ли питаться здесь их дети.

В 2019 году в Башкортостане началась реформа школьного питания. По всей республике стало действовать единое меню. Оно разрабатывается диетологами с учетом всех физиологических потребностей школьника. Блюда должны быть полезными, сбалансированными и вкусными. И уже в этом году эту систему признали лучшей в конкурсе Агентства стратегических инициатив.

Как отметил Глава региона Радий Хабиров, за два года увеличились поставки местных производителей и появилось больше инвесторов, которые готовы вкладываться в эту сферу.

Этому результату предшествовала большая работа. Это наш системный подход в модернизации питания, который включает в себя много направлений. В первую очередь это стандарт, включающий в себя большое количество показателей. Алексей Гусев, министр торговли и услуг Республики Башкортостан