Фермер из Башкирии рассказал, как за короткий срок реализовал бизнес-проект

Полгода от задумки до воплощения в жизнь. Буквально в сентябре в рамках «Предпринимательского часа» обсуждали планы, а сегодня проект уже реализован. В Благоварском районе одному из местных фермеров удалось за короткий срок решить вопрос с помещениями для животноводства.

Овцеводством Рифгат Уразметов начал заниматься еще в 2008 году. Вернулся из Уфы в родной район, взял в аренду земли и начал разводить овец. Изначально выбор пал на романовскую породу, но буквально пару лет назад вектор развития фермерского хозяйства пришлось поменять в связи с тем, что спрос на шерсть начал падать, а вот качественное мясо, наоборот, выросло в цене.

Три года назад нас познакомили с последней селекцией российской, катумская порода. Мясные качества намного лучше, чем у романовской. Это по химическому составу, протеин представлен, и меньше жира в этом мясе. Рифгат Уразметов, руководитель фермерского хозяйства

Задача – в ближайшие годы полностью перейти с романовской на катумскую породу путем поглотительного межпородного скрещивания. Процесс уже запущен. На сегодняшний день общее поголовье маточного стада – 350 особей. Вместе с ягнятами количество четвероногих переваливает за тысячу. С увеличением стада растет и потребность в дополнительных помещениях. Буквально в конце февраля здесь ввели в эксплуатацию новую овчарню. Вопрос расширения фермерского хозяйства обсуждался в прошлом году на районном совещании в формате «Предпринимательский час».

В сентябре 2021 года Рифгат Денисович обратился в администрацию Благоварского района по вопросу выделения земельного участка для строительства овчарни, земельный участок был предоставлен, к февралю уже завершил строительство, в дальнейшем сейчас строит вопрос о предоставлении пастбищных площадей. Вадим Габдрахманов, заместитель главы администрации Благоварского района по вопросам развития предпринимательства

Помимо строительства помещений для овцеводства, фермер планирует расширить и откормочные площадки для крупного рогатого скота. В хозяйстве еще содержится порядка 150 голов КРС. Предпочтение здесь отдают абердин-ангусской породе, которая известна в мире своим мраморным мясом.

Абердин-ангусская порода быстро созревает, в течение года можно вырастить, чуть больше года можно подготовить товарный вид. Ильдар Еникеев, ветеринарный врач