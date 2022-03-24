Защитника «Салавата Юлаева» Григория Панина дисквалифицировали на три матча

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин пропустит оставшиеся матчи серии с «Трактором». В четвёртой игре против челябинской команды Панин нанёс удар в голову нападающему гостей Лукашу Седлаку.

За это защитник получил трёхматчевую дисквалификацию от спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ. У чешского игрока диагностирован ушиб грудной клетки, есть подозрение на закрытую черепно-мозговую травму.

Фото №1 - Защитника «Салавата Юлаева» Григория Панина дисквалифицировали на три матча

Пятый матч серии между «Салаватом Юлаевым и «Трактором» состоится завтра в Челябинске и начнётся в 19:00. После четырёх игр в серии ничья – 2:2.

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