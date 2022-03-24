Защитника «Салавата Юлаева» Григория Панина дисквалифицировали на три матча

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин пропустит оставшиеся матчи серии с «Трактором». В четвёртой игре против челябинской команды Панин нанёс удар в голову нападающему гостей Лукашу Седлаку.

За это защитник получил трёхматчевую дисквалификацию от спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ. У чешского игрока диагностирован ушиб грудной клетки, есть подозрение на закрытую черепно-мозговую травму.