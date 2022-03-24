Молодежная хоккейная команда «Толпар» завершила сезон

Уфимцы не сумели преодолеть первый раунд плей-офф. Подопечные Льва Бердичевского уступили казанскому «Ирбису».

Легкая недосказанность и несбывшиеся надежды. Концовка сезона для «Толпара» вызвала разочарование. Уфимцы в четырех матчах безоговорочно уступили казанскому «Ирбису». Перед началом серии соперник получил значительное усиление из КХЛ и ВХЛ. В плей-офф опыт выходит на первый план.

Конечно, шансы были. Мы собирались проходить этого соперника. Можно сказать, не выполнили тренерскую установку. Сыграли плохо в обороне. Павел Дергунов, нападающий МХК «Толпар»

Только по серии против «Ирбиса» оценивать сезон нельзя. «Толпар» уверенно прошел регулярный чемпионат, заняв четвертое место на Востоке. Но после Нового года результаты пошли на спад. Возможно, причина кроется в новых размерах коробки во Дворце спорта. Теперь здесь используется уменьшенный канадский вариант. Шарифьянов, Зубарев, Хайдаров, Кадыров, Цулыгин. В этом «Толпаре» много продолжателей уфимских хоккейных династий. Еще недавно за команду играл старший сын Николая Цулыгина Кирилл. Теперь оборону молодежки усилил младший Ярослав.

Сезон для команды получился неплохим. Смазали концовку чемпионата. Что-то пошло не так после Нового года. Для меня это был дебютный сезон. Я считаю, у меня хорошо получалось. Ярослав Цулыгин, защитник МХК «Толпар»

Сейчас вместе с «Толпаром» тренируются молодые игроки, которые выступали за нефтекамский «Торос». Нападающие Александр Пашин и Данил Аймурзин, защитник Сергей Варлов точно могут занести сезон себе в актив. Нефтекамцы выбыли из розыгрыша Кубка в четвертьфинале, уступив «СКА-Неве» из Санкт-Петербурга.

Результат как бы хороший, но я считаю, что потенциал у команды был выше. Мы не проиграли в одну калитку. В каждом матче была упорная борьба. Их вратарь сыграл очень хорошо. Павел Елизаров, защитник МХК «Толпар»