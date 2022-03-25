В Уфе обсудили вопросы поддержки предпринимателей

Председатель Госкомитета по предпринимательству намерен лично проконсультировать бизнесменов. Встреча длительностью в несколько часов пройдёт на следующей неделе в офисе многофункционального центра.

Об этом Нияз Фазылов рассказал сегодня на пресс-конференции с МФЦ и партией «Опора России», где обсуждали антикризисные меры господдержки бизнеса в условиях санкционного давления. В первую очередь сейчас предпринимателей интересуют льготы, кредитные каникулы, а также получение новых средств в банках. Упор рекомендуют делать на импортозамещение. Хорошие перспективы, по словам специалистов, у держателей подсобных хозяйств.