В Башкирии имущество «золотого гаишника» обращено в доход государства

Имущество бывшего начальника МРЭО ГИБДД МВД России по РБ Ильдуса Шайбакова окончательно обращено в доход государства. Об этом заявляет региональная прокуратура.
Напомним, у «золотого гаишника» и его родственников было найдено имущество, которое не соответствует его реальным доходам. Было возбуждено уголовное дело, а сам Ильдус Шайбаков скрылся – сейчас он в федеральном розыске. Его обвиняют в организации преступного сообщества и в получении взяток.
40 млн рублей, два коммерческих здания, доля нежилой постройки, квартира в новостройке, два внедорожника, а также 60 тысяч долларов, которые изъяли у «золотого гаишника», были обращены в доход государства.