В Башкирии имущество «золотого гаишника» обращено в доход государства

Имущество бывшего начальника МРЭО ГИБДД МВД России по РБ Ильдуса Шайбакова окончательно обращено в доход государства. Об этом заявляет региональная прокуратура.

Фото №1 - В Башкирии имущество «золотого гаишника» обращено в доход государства

Напомним, у «золотого гаишника» и его родственников было найдено имущество, которое не соответствует его реальным доходам. Было возбуждено уголовное дело, а сам Ильдус Шайбаков скрылся – сейчас он в федеральном розыске. Его обвиняют в организации преступного сообщества и в получении взяток.

В целях сокрытия имущества от декларирования, объекты недвижимости и транспортные средства были фиктивно оформлены на родственников, которые не обладали такими финансовыми возможностями. В ходе судебного заседания ответчики сообщили о приобретении спорного имущества за счет заемных денежных средств в размере 26 млн рублей, однако доказательств этому не представили.

пресс-служба прокуратуры РБ 

40 млн рублей, два коммерческих здания, доля нежилой постройки, квартира в новостройке, два внедорожника, а также 60 тысяч долларов, которые изъяли у «золотого гаишника», были обращены в доход государства.

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