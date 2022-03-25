В Башкирии имущество «золотого гаишника» обращено в доход государства

Напомним, у «золотого гаишника» и его родственников было найдено имущество, которое не соответствует его реальным доходам. Было возбуждено уголовное дело, а сам Ильдус Шайбаков скрылся – сейчас он в федеральном розыске. Его обвиняют в организации преступного сообщества и в получении взяток.