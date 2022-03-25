Радий Хабиров провел рабочее совещание по подготовке к 450-летию Уфы

На данный момент некоторые строительные работы уже начались. Так, в Инорсе подрядчики уже вышли на площадку будущего комплекса гребного слалома. В стадии завершения проектирования и Центр фехтования в Затоне.
Еще один объект, Центр спортивной борьбы, начнут возводить в мае. На совещании обсудили и объекты культуры, такие как Евразийская библиотека и Театр кукол. Открытие последнего намечено на декабрь 2023 года. В уфимском Кузнецовском затоне появится долгожданная школа на 1 375 мест. А 30 апреля дорожники приступят к реконструкции на улице Пугачева. За два года ее расширят до 15 метров. В июне ожидается частичное перекрытие соседних улиц.
Радий Хабиров напомнил о необходимости чётко следовать графику и учитывать текущую экономическую обстановку.