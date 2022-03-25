В Уфе в Республиканской психиатрической больнице произошёл «пожар»

Экстренные службы отработали эвакуацию людей и ликвидацию возгорания в лечебных учреждениях, так как пожары в больницах имеют свою специфику. Конечно, в первую очередь это связано с количеством людей, которые могут пострадать в инциденте. Также существует опасность выделения токсичных веществ при горении фармацевтических препаратов.