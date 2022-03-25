В Уфе в Республиканской психиатрической больнице произошёл «пожар»

В Республиканской клинической больнице в Уфе произошёл «пожар». Как сообщает Минздрав Башкирии, на территории медицинского учреждения прошло тренировочное пожарно-тактическое учение.
Экстренные службы отработали эвакуацию людей и ликвидацию возгорания в лечебных учреждениях, так как пожары в больницах имеют свою специфику. Конечно, в первую очередь это связано с количеством людей, которые могут пострадать в инциденте. Также существует опасность выделения токсичных веществ при горении фармацевтических препаратов.
Так, в рамках учениях по легенде возгорание было зафиксировано в комнате отдыха для пациентов. В условиях, максимально приближенных к реальности, команде предстояло оперативно, эффективно, а главное безошибочно помочь пациентам.
В ходе занятия была проверена степень готовности и отработаны действия всей команды, участвующей в тренировочной эвакуации. А также отработаны вопросы взаимодействия пожарных подразделений с руководством психиатрической больницы.