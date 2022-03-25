Жительница Уфы приняла участие в шоу «Четыре свадьбы»

В начале программы при знакомстве с другими девушками Лиана расстроилась из-за большой разницы в бюджете свадеб – у участниц суммы варьировались от 600 тысяч рублей до 5 млн рублей, а Лиана организовала свадьбу всего за 60 тысяч рублей. Однако опасения и слёзы девушки были напрасными. Она заняла второе место и была в шаге от победы.