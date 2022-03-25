Жительница Уфы приняла участие в шоу «Четыре свадьбы»

26-летняя Лиана из Уфы приняла участие в шоу «Четыре свадьбы». Девушка вступила в борьбу с тремя участницами за свадебное путешествие.

Фото №1 - Жительница Уфы приняла участие в шоу «Четыре свадьбы»

В начале программы при знакомстве с другими девушками Лиана расстроилась из-за большой разницы в бюджете свадеб – у участниц суммы варьировались от 600 тысяч рублей до 5 млн рублей, а Лиана организовала свадьбу всего за 60 тысяч рублей. Однако опасения и слёзы девушки были напрасными. Она заняла второе место и была в шаге от победы.

Фото №2 - Жительница Уфы приняла участие в шоу «Четыре свадьбы»

Соперницами уфимки стали Юлиана из Москвы с фэшн-свадьбой со звёздными гостями. Лика из Ростова-на-Дону со свадьбой-сюрпризом. Анастасия из Красноярска и ее сказочная свадьба в замке.

Лиана организовала свадьбу с элементами маскарада, отметив, что для неё главное душевность. И несмотря на неприятный инцидент с Юлианной и потерянной косметичкой, а также хитростью Анастасии, которая в итоге выиграла приз, Лиана и её гости остались довольны свадьбой.

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