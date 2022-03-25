Экс-депутат Горсовета Уфы обвиняется в мошенничестве на 2,3 млрд рублей

Следственный комитет Башкирии предъявил обвинение генеральному директору строительной фирмы в совершении преступления по статье «мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере».
Как сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу следкома, обвиняемый был руководителем финансово-хозяйственной деятельности нескольких фирм-застройщиков. Мужчина решил похитить деньги дольщиков под видом продажи квартир.
Он организовал заключение с 1131 дольщиком на строительство многоэтажных домов в жилом комплексе «Московский». Общая сумма договора составила 2,3 млрд рублей. После условия по передаче квартир в установленный срок исполнены не были. Строительство домов продолжается, а деньги дольщиков были похищены. Известно, что задержанный является экс-депутатом Горсовета Уфы.