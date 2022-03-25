Экс-депутат Горсовета Уфы обвиняется в мошенничестве на 2,3 млрд рублей

Следственный комитет Башкирии предъявил обвинение генеральному директору строительной фирмы в совершении преступления по статье «мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере».

Фото №1 - Экс-депутат Горсовета Уфы обвиняется в мошенничестве на 2,3 млрд рублей

Как сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу следкома, обвиняемый был руководителем финансово-хозяйственной деятельности нескольких фирм-застройщиков. Мужчина решил похитить деньги дольщиков под видом продажи квартир.

Он организовал заключение с 1131 дольщиком на строительство многоэтажных домов в жилом комплексе «Московский». Общая сумма договора составила 2,3 млрд рублей. После условия по передаче квартир в установленный срок исполнены не были. Строительство домов продолжается, а деньги дольщиков были похищены. Известно, что задержанный является экс-депутатом Горсовета Уфы.

Обвиняемый задержан, с ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся судебные финансово-экономические и строительно-технические экспертизы, организован комплекс следственно-оперативных мероприятий с целью установления в каком объеме и на какие цели расходовались денежные средства дольщиков, проверяются контрагенты застройщиков, устанавливается текущее имущественное положение организаций с целью принятия мер к обеспечению возмещения причиненного ущерба, допрашиваются потерпевшие, руководство и работники застройщиков, а также управляющей компании — ООО «Госстрой-менеджмент» и контрагентов.

Следственный комитет РБ 
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