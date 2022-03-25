Экс-депутат Горсовета Уфы обвиняется в мошенничестве на 2,3 млрд рублей

Обвиняемый задержан, с ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся судебные финансово-экономические и строительно-технические экспертизы, организован комплекс следственно-оперативных мероприятий с целью установления в каком объеме и на какие цели расходовались денежные средства дольщиков, проверяются контрагенты застройщиков, устанавливается текущее имущественное положение организаций с целью принятия мер к обеспечению возмещения причиненного ущерба, допрашиваются потерпевшие, руководство и работники застройщиков, а также управляющей компании — ООО «Госстрой-менеджмент» и контрагентов.

Следственный комитет РБ