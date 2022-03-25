Роспотребнадзор смягчил антиковидные ограничения в образовательных учреждениях

Роспотребнадзор смягчил санитарно-эпидемиологические ограничение в образовательных учреждениях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото №1 - Роспотребнадзор смягчил антиковидные ограничения в образовательных учреждениях

Стало известно, что теперь в школах отменено закрепление классов в одном учебном кабинете, не нужно соблюдать социальную дистанцию, а также зигзагообразную рассадку по время аттестаций. Школьникам и студентам теперь не нужно предоставлять справку, если он был в контакте с зараженным коронавирусом. При этом после перенесенного заболевания справку предоставить нужно.

Отменено требование по разработке разного начала уроков и перемен для минимизации контактов обучающихся. Допускается проведение массовых мероприятий в организациях для детей и молодежи на открытом воздухе. Разрешено увеличение загрузки летних оздоровительных учреждений до 100% от проектной вместимости.

пресс-служба Роспотребнадзора 

Требования к генеральным уборкам, проветриванию помещений и ношению масок для персонала пищеблоков остаются.

Акции БСТ
Пенальти