В школе Башкирии зафиксировано массовое отравление детей

23 марта ученики школы в Миякинском районе почувствовали недомогание после обеда в учебном учреждении. С симптомами кишечной инфекции многие обратились в больницу.

Как сообщает прокуратура региона, двум детям потребовалась госпитализация, а состояние 60 учащихся оценили как удовлетворительное и стабильное после оказания медицинской помощи. Сотрудники Роспотребнадзора отобрали пробы пищевой продукции. Повторных случаев отравления выявлено не было. Следственные органы проводят проверку по факту массового отравления.