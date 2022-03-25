В школе Башкирии зафиксировано массовое отравление детей

23 марта ученики школы в Миякинском районе почувствовали недомогание после обеда в учебном учреждении. С симптомами кишечной инфекции многие обратились в больницу.

Как сообщает прокуратура региона, двум детям потребовалась госпитализация, а состояние 60 учащихся оценили как удовлетворительное и стабильное после оказания медицинской помощи. Сотрудники Роспотребнадзора отобрали пробы пищевой продукции. Повторных случаев отравления выявлено не было. Следственные органы проводят проверку по факту массового отравления.

Альшеевский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), по сообщению об отравлении учащихся средней общеобразовательной школы в Миякинском районе.

пресс-службе СК РФ по РБ
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