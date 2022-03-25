В Башкортостане появится Евразийская библиотека

В Башкортостане хотят возвести Евразийскую библиотеку. Радий Хабиров презентовал проект предполагаемого к строительству объекта участникам второго форума «Арт-Курултай», который открылся сегодня в Уфе. По словам Главы республики, это будет не просто библиотека, а целый просветительский центр с воплощением в жизнь современных решений.

Радий Хабиров показал презентацию на большом экране и пояснил, что гости Башкортостана, которые будут въезжать в Уфу со стороны аэропорта, в скором времени увидят Евразийскую библиотеку, построенную в виде огромной юрты.

Там, конечно, будет и книжный фонд, там будет музей книги, там будут книжные хранилища, там будут лектории, зоны свободного творчества. Чтобы туда люди приходили и получали все, что хотят. Мы там сделаем зал торжественных приемов, чтобы можно было вручать госнаграды.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Глава региона особо подчеркнул, что библиотека будет не просто местом, где хранятся книги, а мультифункциональным учреждением для жителей и гостей региона, территорией для групп людей с разными интересами.

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