В Башкортостане появится Евразийская библиотека

Там, конечно, будет и книжный фонд, там будет музей книги, там будут книжные хранилища, там будут лектории, зоны свободного творчества. Чтобы туда люди приходили и получали все, что хотят. Мы там сделаем зал торжественных приемов, чтобы можно было вручать госнаграды.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан