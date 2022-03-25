В Башкортостане появится Евразийская библиотека

В Башкортостане хотят возвести Евразийскую библиотеку. Радий Хабиров презентовал проект предполагаемого к строительству объекта участникам второго форума «Арт-Курултай», который открылся сегодня в Уфе. По словам Главы республики, это будет не просто библиотека, а целый просветительский центр с воплощением в жизнь современных решений.
Радий Хабиров показал презентацию на большом экране и пояснил, что гости Башкортостана, которые будут въезжать в Уфу со стороны аэропорта, в скором времени увидят Евразийскую библиотеку, построенную в виде огромной юрты.
Глава региона особо подчеркнул, что библиотека будет не просто местом, где хранятся книги, а мультифункциональным учреждением для жителей и гостей региона, территорией для групп людей с разными интересами.