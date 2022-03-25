В Уфе более 80 спасателей сдали кровь в поддержку военнослужащих

Более 80 спасателей сдали кровь в поддержку военнослужащих, принимающих участие в спецоперации на Украине. Таким образом сотрудники МЧС присоединились к акции «Подари жизнь», которую проводит Республиканская станция переливания.

К слову, многие выступают в качестве доноров не в первый раз. Как отметили медики, ежедневно в центр приходят порядка 150 человек. Сроки хранения плазмы – небольшие, ее необходимо обновлять в течение нескольких дней. В республики на данный момент насчитывается более 15 тысяч почетных доноров.