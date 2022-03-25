В Башкирии прошел вечер памяти Рами Гарипова

Премия имени Рами Гарипова – одна из самых важных и престижных для Башкирской республиканской гимназии-интерната №1. Именно там учился народный поэт Башкортостана Рами Гарипов. В этом году республика отмечает 90-летие со дня рождения поэта.

Богатое творческое наследие великого поэта и сегодня актуально. Бесспорно, «В полете стрелы – сияние судьбы». Рами Гарипов остается вдохновителем и духовным ориентиром для нескольких поколений. Проводятся поэтические вечера, научно-исследовательские конференции, переиздаются книги, пишутся многочисленные монографии и эссе.

Еще школьником юный Рами начал писать свои дневники. Сегодня они представляют летопись целой эпохи. Это живая история: и галерея легендарных имен, и калейдоскоп незабываемых событий. Вечер памяти в Башкирской республиканской гимназии имени Рами Гарипова оживил эти воспоминания. В нем приняли участие исследователи из Ишимбаевского, Салаватского, Дуванского районов. Почитателям творчества народного поэта и талантливым школьникам были вручены именные премии Рами Гарипова.