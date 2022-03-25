Девятиклассник из Уфы победил во Всероссийской олимпиаде по химии

Ученик Республиканского инженерного лицея-интерната Вадим Харисов стал абсолютным победителем на заключительном этапе в Москве. Школьника признали лучшим среди учащихся 9-х классов во всей стране. Мальчик стал кандидатом в сборную команды России по химии.

Призерами Олимпиады также стали Ксения Федотова и Александр Зиновьев. Задания были сложными. Участникам нужно было мыслить неординарно и изобретательно.