В Башкирии 24 человека скончались от отравления алкоголем в первые месяцы 2022 года

За первые два месяца 2022 года от отравления спиртом скончались 24 человека. Показатель смертности оказался равен 0,6 на 100 тысяч населения. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Уфе (4), Белорецке, Стерлитамаке и Караидельском районе (2). По одному случаю смерти зафиксированы в Дюртюли, Нефтекамске, Салавате, Бакалинском, Белорецком, Бирском, Калтасинском, Кушнаренковском, Мелеузовском, Салаватском, Стерлибашевском, Уфимском, Чишминском и Шаранском районах.