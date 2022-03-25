В Башкирии 24 человека скончались от отравления алкоголем в первые месяцы 2022 года

Роспотребнадзор Башкирии поделился печальной статистикой об отравлении граждан спиртосодержащей продукцией.

Фото №1 - В Башкирии 24 человека скончались от отравления алкоголем в первые месяцы 2022 года

За первые два месяца 2022 года от отравления спиртом скончались 24 человека. Показатель смертности оказался равен 0,6 на 100 тысяч населения. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Уфе (4), Белорецке, Стерлитамаке и Караидельском районе (2). По одному случаю смерти зафиксированы в Дюртюли, Нефтекамске, Салавате, Бакалинском, Белорецком, Бирском, Калтасинском, Кушнаренковском, Мелеузовском, Салаватском, Стерлибашевском, Уфимском, Чишминском и Шаранском районах.

Большая часть летальных случае связана с отравлением этиловым спиртом.

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