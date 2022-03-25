В Башкирии 24 человека скончались от отравления алкоголем в первые месяцы 2022 года

Роспотребнадзор Башкирии поделился печальной статистикой об отравлении граждан спиртосодержащей продукцией.
За первые два месяца 2022 года от отравления спиртом скончались 24 человека. Показатель смертности оказался равен 0,6 на 100 тысяч населения. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Уфе (4), Белорецке, Стерлитамаке и Караидельском районе (2). По одному случаю смерти зафиксированы в Дюртюли, Нефтекамске, Салавате, Бакалинском, Белорецком, Бирском, Калтасинском, Кушнаренковском, Мелеузовском, Салаватском, Стерлибашевском, Уфимском, Чишминском и Шаранском районах.
Большая часть летальных случае связана с отравлением этиловым спиртом.