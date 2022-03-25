В Уфе суд арестовал руководителя группы компаний «Госстрой»

По версии следствия, Бадиков, фактически возглавляя компании группы «Госстрой», способствовал заключению договоров паевого и долевого участия в строительстве жилого комплекса «Московский» в Уфе. В общей сложности четыре строительные организации и жилищно-строительный кооператив заключили более 1100 контрактов на сумму 2,3 млрд рублей. Дома до настоящего времени не сданы. Следователи устанавливают, в каком объеме и на какие цели расходовались денежные средства дольщиков, проверяют контрагентов застройщиков и опрашивают руководство и сотрудников компаний «Госстроя».