Жители Иглинского района не могут воспользоваться землями из-за махинаций экс-главы

В Иглинском районе провели выездной прием граждан по вопросам землепользования. Комиссия из членов Совета по правам человека при главе республики, сотрудники Минземимущества и районной администрации принимали обращения жителей сразу в трех сельсоветах. Мероприятие стало откликом на недавнее поручение главы Башкортостана проверить эффективность использования муниципальных земель.

Тогда это прозвучало в связи с бывшим главой района Ришатом Исхаковым, у которого вместе с членами семьи обнаружили в собственности и аренде более 3,5 тыс. гектаров земли. Много вопросов, в частности, у местных пайщиков, которым в своё время выдали земли и которые до сих пор не могут ими воспользоваться.

Начала обращаться в Росреестр с кадастровыми документами, что хотим выделиться. Выяснилось, что данный земельный участок находиться в аренде, и сейчас без согласования арендатора выделить земельный участок не получается. Там заросло травой, сорняком, происходит эрозия почвы. Рамиль Таухутдинов, местный житель

Нередко бывает так, что участки используются не по назначению. Из-за отсутствия должного земельного контроля муниципалитеты порой недополучают колоссальные деньги в бюджет, отмечают эксперты. Иглинский район при этом расположен в непосредственной близости к Уфе, а потому и цена на землю порой очень велика.