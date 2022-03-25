Озеро Теплое в Уфе преобразят в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»

Башкортостан преображается. В этом году в республике планируют благоустроить 122 территории в 63 муниципальных образованиях. Обновления стали возможны благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». К слову, приложить руку к изменению общественных пространств региона может каждый.

Территория вокруг озера Теплого – одно из самых популярных мест отдыха у жителей со всего города. И в скором времени знакомые многим берега значительно изменят свой облик. В рамках благоустройства освободят территорию от сухостоя и старых деревьев и высадят саженцы-крупномеры. А само озеро очистят от мусора.

Своё название «Теплое» озеро получило неспроста. Водоём здесь не замерзает даже в зимнее время, благодаря чему озеро стало излюбленным местом не только жителей микрорайона. Холода здесь переживают пернатые со всего города.

Реконструкцию проведут в два этапа. Первый – в 2022 году на участке бульвара Баландина от улицы Мушникова до озера Теплого и берега озера между домами №7/3 и 13/8 по улице Мушникова. В рамках второго этапа, в 2023-м, обустроят береговую зону озера и территорию вдоль бульвара Баландина.

Тотальное обновление общественных пространств республики стало возможным благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». В прошлом году свой облик изменила молодёжная аллея в Кигинском районе. На входной группе установили уличные электрочасы с ночной подсветкой, по всей территории оборудовали скамейки.

В этом году в республике в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» планируется благоустроить 122 территории в 63 муниципалитетах и приступить к реализации шести проектов-победителей Всероссийского конкурса прошлого года. В скором времени преобразится Белебей, Бирск, Кумертау, Стерлитамак, Туймазы, Межгорье. Отобранные на конкурсах подрядчики приступят к работе в апреле.