В Сибае открыли новый ковид-госпиталь

Радий Хабиров открыл четвертый клинико-диагностический инфекционный центр в Башкортостане. Медучреждение появилось в Сибае, и первых пациентов оно примет уже в апреле. В церемонии принял участие председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов. Он высоко оценил новый комплекс и в целом систему здравоохранения республики.

Это уже четвертый по счету с начала пандемии инфекционный госпиталь в Башкортостане, который построен по самому последнему слову техники. Его открыли сегодня Глава Башкортостана Радий Хабиров и председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов. Для системы здравоохранения ситуация с COVID-19 стала проверкой, и республика ее прошла достойно.

Общая площадь строительства госпиталя «Зауралье» в Сибае – около 9 тысяч квадратных метров. Коечная мощность – 50 боксов, из них 40 боксов круглосуточного пребывания и 10 реанимационных боксов. Предусмотрены два отделения для новорождённых, в палатах поставили камеры наблюдения, чтобы родители младенцев могли в любое время дня и ночи наблюдать за тем, как ухаживают за их малышами. Новационным стало и то, что в центре предусмотрены два учебных класса для студентов медколледжа.

Здесь тоже есть особенность, которая меня удивила. Очень творчески подошли. В этом госпитале открыли два класса для учащихся Сибайского медицинского колледжа. Такой подход мы сейчас точно так же реализуем в действующих инфекционных центрах в Туймазах, Стерлитамаке и Уфимском районе. Помещения позволяют разместить там учебные классы. Радий Хабиров Глава Республики Башкортостан

Оцениваю очень высоко. Это уже четвёртый COVID-госпиталь для республики. Понятно, что это не отдельно взятая больница, а система, которая состоит из четырёх инфекционных центров. Здесь оборудование самого современного уровня: и компьютерный томограф, и аппараты УЗИ… Причём они предназначены не только для пациентов с коронавирусом. Здесь можно будет принимать всех жителей Сибая и близлежащих районов. Здорово организовали и плечо доставки. Абсолютно точно, что в Башкортостане – одна из лучших систем здравоохранения в нашей стране. Мы её изучаем и рекомендуем другим. Дмитрий Хубезов, председатель комитета Государственной Думы России по охране здоровья

В клинико-диагностическом центре будут работать 248 человек. Штат уже набран. Весь медицинский комплекс для системы здравоохранения Сибая и Зауралья – это настоящий прорыв.

Самое современное оборудование, КТ с минимальной лучевой нагрузкой – такого аппарата не было в Зауралье. Это позволяет обследовать беременных и детей. Радик Надыргулов, главный врач клинико-диагностического инфекционного центра «Зауралье»