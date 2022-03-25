Амбассадор Евразийской библиотеки: «Здесь будет происходить все самое важное на стыке Европы и Азии»

Радий Хабиров презентовал проект Евразийской библиотеки, которую построят к юбилею столицы. По словам главы республики, это будет целый просветительский центр с воплощением в жизнь современных решений.
Объект будет представлен в виде огромной юрты. Гости Башкортостана, которые будут въезжать в Уфу со стороны аэропорта, сразу смогут увидеть ее в одном ряду с памятником Салавату Юлаеву.
Сегодня также представили деятелей культуры и искусства, которые будут амбассадорами библиотеки. В их числе оперный певец Ильдар Абдразаков, дочь Мустая Карима Альфия Каримова и не только.