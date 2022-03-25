Амбассадор Евразийской библиотеки: «Здесь будет происходить все самое важное на стыке Европы и Азии»

Это не совсем библиотека, а теплое и важное общественное пространство, где будет происходить все самое важное на стыке двух частей света – Европы и Азии. Здесь можно будет вызвать на творческий баттл Френсиса Фукуяму и рассказать ему, что история заканчивается у них, а у нас все только начинается. Здесь можно будет вручить Нассиму Талебу черного вяленого гуся, например.

Шамиль Валеев, амбассадор Евразийской библиотеки