Амбассадор Евразийской библиотеки: «Здесь будет происходить все самое важное на стыке Европы и Азии»

Радий Хабиров презентовал проект Евразийской библиотеки, которую построят к юбилею столицы. По словам главы республики, это будет целый просветительский центр с воплощением в жизнь современных решений.

Объект будет представлен в виде огромной юрты. Гости Башкортостана, которые будут въезжать в Уфу со стороны аэропорта, сразу смогут увидеть ее в одном ряду с памятником Салавату Юлаеву.

Сегодня также представили деятелей культуры и искусства, которые будут амбассадорами библиотеки. В их числе оперный певец Ильдар Абдразаков, дочь Мустая Карима Альфия Каримова и не только.

Фото №1 - Амбассадор Евразийской библиотеки: «Здесь будет происходить все самое важное на стыке Европы и Азии»

Это не совсем библиотека, а теплое и важное общественное пространство, где будет происходить все самое важное на стыке двух частей света – Европы и Азии. Здесь можно будет вызвать на творческий баттл Френсиса Фукуяму и рассказать ему, что история заканчивается у них, а у нас все только начинается. Здесь можно будет вручить Нассиму Талебу черного вяленого гуся, например.

Шамиль Валеев, амбассадор Евразийской библиотеки
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