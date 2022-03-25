В Нацмузее Башкирии представили «Золотого человека» из Казахстана

Знаменитый на весь мир «Золотой человек» находится в Уфе. А вместе с ним еще порядка 125 артефактов, найденных во время раскопок на территории Казахстана. В рамках культурного сотрудничества двух республик в Национальном музее Башкортостана сегодня открылась выставка «Великая степь: Пространство. Время. Культура». Одним из первых посетителей экспозиции стал Глава Башкортостана.
В 1969 году во время раскопок Кургана Иссык недалеко от Алматы археологи обнаружили останки сакского царя, ставшего впоследствии символом Казахстана. Находку окрестили «казахским Тутанхамоном» и признали открытием века. Сегодня реконструкцию «Золотого человека» в расшитой золотыми бляшками одежде представили в Национальном музее Башкортостана.
Всего во время тех раскопок нашли около 4 тысяч золотых украшений, датируемых четвертым и третьим веком до нашей эры. На экспозиции же в Уфе представили порядка 125 артефактов из фондов Национального музея Республики Казахстан. Это находки курганов, древних поселений и средневековых городов, наглядно показывающих культуру и быт кочевников. Выставка организована в рамках культурного сотрудничества двух республик.
Организовать подобную выставку в сентябре 2021 года предложил Радий Хабиров во время визита официальной делегации Башкортостана в Казахстан. И вот сегодня экспозиция начала свою работу в Уфе.
Культурное взаимодействие двух республик продолжат в рамках реализации дорожной карты по сотрудничеству творческих коллективов. Сама же выставка «Великая степь» в Национальном музее Республики Башкортостан продлится до конца мая.