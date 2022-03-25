В Нацмузее Башкирии представили «Золотого человека» из Казахстана

Знаменитый на весь мир «Золотой человек» находится в Уфе. А вместе с ним еще порядка 125 артефактов, найденных во время раскопок на территории Казахстана. В рамках культурного сотрудничества двух республик в Национальном музее Башкортостана сегодня открылась выставка «Великая степь: Пространство. Время. Культура». Одним из первых посетителей экспозиции стал Глава Башкортостана.

В 1969 году во время раскопок Кургана Иссык недалеко от Алматы археологи обнаружили останки сакского царя, ставшего впоследствии символом Казахстана. Находку окрестили «казахским Тутанхамоном» и признали открытием века. Сегодня реконструкцию «Золотого человека» в расшитой золотыми бляшками одежде представили в Национальном музее Башкортостана.

Сегодняшняя выставка, конечно, уникальна тем, что, имея одни исторические корни, одно культурное пространство, мы Казахстан представляем своим уникальным артефактом «Золотой воин». Арыстанбек Мухамедиулы, директор Национального музея Республики Казахстан

Всего во время тех раскопок нашли около 4 тысяч золотых украшений, датируемых четвертым и третьим веком до нашей эры. На экспозиции же в Уфе представили порядка 125 артефактов из фондов Национального музея Республики Казахстан. Это находки курганов, древних поселений и средневековых городов, наглядно показывающих культуру и быт кочевников. Выставка организована в рамках культурного сотрудничества двух республик.

Огромная Великая степь простиралась перед нашими предками, и вот сейчас мы, поколение после наших предков, здесь пожимаем друг другу руки и вместе развиваемся. Мы очень плотно начали работать с нашими коллегами из бизнеса, из экономики Казахстана, а вот этот культурный проект – это то, что мы должны все видеть. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Организовать подобную выставку в сентябре 2021 года предложил Радий Хабиров во время визита официальной делегации Башкортостана в Казахстан. И вот сегодня экспозиция начала свою работу в Уфе.

Действительно, это была ваша инициатива, Радий Фаритович – буквально в сентябре вы были, и уже выставка в марте находится в городе Уфе. И я надеюсь, что наш Нацмузей Казахстана продолжит эту добрую традицию. Ерлан Искаков, генеральный консул Республики Казахстан в Казани