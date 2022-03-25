В Уфе стартовали соревнования по художественной гимнастике «Волшебная страна»

«Волшебная страна» в Уфе. Под таким названием в столице стартовали открытое первенство и кубок республики по художественной гимнастике. Его участницами стали более 400 спортсменок и 40 команд в групповых упражнениях.
Этой юной гимнастке нет ещё и десяти лет, но она умело выполняет сложные упражнения с мячом. Чтобы показать всё своё мастерство, у Ренаты Гареевой есть всего 75 секунд на ковре. В этот день она впервые участвовала на соревнованиях именно с мячом. Выполнить всё идеально не вышло.
Спортсменка вместе с тренером сама выбирает музыку, под которую будет выступать. Варвара Каиль из Бирска выбрала зажигательную композицию и работала с обручем. С этим элементом необходимо сделать упор на броски, прыжки, перекаты и вращения. У Варвары есть мечта – поехать на первенство России.
Выступают участницы турнира индивидуально и группами. Девушки из уфимской команды «Гармония» работают вместе уже больше года. Дважды ездили на всероссийский турнир и теперь близки к повышению своего звания. На «Волшебной стране» спортсменки стали первыми.
В художественной гимнастике постоянно меняются правила. По новым – работа с предметом будет оцениваться гораздо меньше, главными будут трудность элементов и артистизм. Это сильно отличается от того, что было в последние пять лет.
На «Волшебной стране» присутствовали не только спортсменки из Башкортостана, но также и гимнастки из Магнитогорска, Астрахани, Москвы и Нижнего Новгорода.
Соревнования будут продолжаться в столице Башкортостана ещё два дня. Победители турнира получат возможность поехать на Спартакиаду учащихся России.