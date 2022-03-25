В Уфе стартовали соревнования по художественной гимнастике «Волшебная страна»

«Волшебная страна» в Уфе. Под таким названием в столице стартовали открытое первенство и кубок республики по художественной гимнастике. Его участницами стали более 400 спортсменок​ и 40 команд в групповых упражнениях.

Этой юной гимнастке нет ещё и десяти лет, но она умело выполняет сложные упражнения с мячом. Чтобы показать всё своё мастерство, у Ренаты Гареевой есть всего 75 секунд на ковре. В этот день она впервые участвовала на соревнованиях именно с мячом. Выполнить всё идеально не вышло.

Потому что у меня всё не получается, я также буду стараться и исправлю свои ошибки. Мне нравится вид спорта, делает меня счастливой и пластичной. Рената Гареева, участница соревнований

Спортсменка вместе с тренером сама выбирает музыку, под которую будет выступать. Варвара Каиль из Бирска выбрала зажигательную композицию и работала с обручем. С этим элементом необходимо сделать упор на броски, прыжки, перекаты и вращения. У Варвары есть мечта – поехать на первенство России.

У меня всё получилось, кроме шпагата, я не поймала. Мне нравится, потому что здесь всё красиво, надо как балерина. Я с пяти лет хотела пойти, пошла в итоге в четыре. Вот уже занимаюсь пять лет. Варвара Каиль, участница соревнований

Выступают участницы турнира индивидуально и группами. Девушки из уфимской команды «Гармония» работают вместе уже больше года. Дважды ездили на всероссийский турнир и теперь близки к повышению своего звания. На «Волшебной стране» спортсменки стали первыми.

Это была для нас контрольная тренировка перед соревнованиями для выполнения мастера спорта. Есть ошибки, есть над чем работать. Мы готовимся к соревнованиям в Санкт-Петербурге, чтобы выполнить мастера спорта России. Анастасия Логачёва, победитель открытого первенства Республики Башкортостан по художественной гимнастике

В художественной гимнастике постоянно меняются правила. По новым – работа с предметом будет оцениваться гораздо меньше, главными будут трудность элементов и артистизм. Это сильно отличается от того, что было в последние пять лет.

У нас сейчас как раз появились новые правила. Мы каждый раз их меняем после олимпийского цикла. Сейчас только подстраиваются гимнастки, находят что-то новое. Сейчас сложнее не столько спортсменкам, сколько судьям и тренерам, всё идет в рабочем режиме. Екатерина Горохова, главный судья соревнований

На «Волшебной стране» присутствовали не только спортсменки из Башкортостана, но также и гимнастки из Магнитогорска, Астрахани, Москвы и Нижнего Новгорода.

Наши спортсменки на фоне других команд смотрятся очень хорошо, они создают хорошую конкуренцию, борются за призовые места, команда групповых упражнений по мастерам спорта вышли в этот раз на чемпионате ПФО в финалы, где заняли из 26 команд 11-е место, это очень достойный и хороший результат. Оксана Бикбулатова, президент Федерации художественной гимнастики Республики Башкортостан