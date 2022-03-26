В Уфе при столкновении автобуса с 15 пассажирами и легковушки пострадала женщина

В Уфе в десятом часу вечера 25 марта было совершено очередное ДТП при участии общественного транспорта. По данным республиканской Госавтоинспекции, возле дома №2 на пр. Октября столкнулись легковушка Renault logan и пассажирский автобус ГАЗ.