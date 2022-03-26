В Уфе при столкновении автобуса с 15 пассажирами и легковушки пострадала женщина

В Уфе в десятом часу вечера 25 марта было совершено очередное ДТП при участии общественного транспорта. По данным республиканской Госавтоинспекции, возле дома №2 на пр. Октября столкнулись легковушка Renault logan и пассажирский автобус ГАЗ.
Сообщается, что автобус двигался по маршруту №270 «Школа МВД - школа №75». В момент происшествия в салоне автобуса находились 15 пассажиров.
ГИБДД информирует, что пострадала только одна женщина - пассажирка автобуса. Она получила телесные повреждения. Госавтоинспекция выясняет обстоятельства случившегося.
Фото: ГИБДД РБ