В Уфе при столкновении автобуса с 15 пассажирами и легковушки пострадала женщина

В Уфе в десятом часу вечера 25 марта было совершено очередное ДТП при участии общественного транспорта. По данным республиканской Госавтоинспекции, возле дома №2 на пр. Октября столкнулись легковушка Renault logan и пассажирский автобус ГАЗ.

Фото №1 - В Уфе при столкновении автобуса с 15 пассажирами и легковушки пострадала женщина

Сообщается, что автобус двигался по маршруту №270 «Школа МВД - школа №75». В момент происшествия в салоне автобуса находились 15 пассажиров.

ГИБДД информирует, что пострадала только одна женщина - пассажирка автобуса. Она получила телесные повреждения. Госавтоинспекция выясняет обстоятельства случившегося.

Фото: ГИБДД РБ 

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