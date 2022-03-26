Евразийская библиотека в Уфе станет крупным центром притяжения в Башкирии
В Уфе на берегу Белой вблизи Дома республики и Центра Управления
Республикой появится Евразийская библиотека. Открыть ее планируют к масштабному
событию – 450-летию города в 2024 году. Само здание будет по форме походить на
юрту.
Проект библиотеки презентовал Глава Башкирии Радий
Хабиров в ходе своего выступления на II культурном форуме «АРТ-Курултай», отметив, что этот проект является одним из знаковых для региона.
Радий Хабиров во время презентации пояснил, что кто бы не
въезжал в Уфу со стороны аэропорта, сразу будет видеть памятник Салавату Юлаеву
и Евразийскую библиотеку, представляющую из себя масштабных размеров юрту.
Причем это будет не просто место, в котором хранятся и читаются книги, а мультифункциональное учреждение для гостей республики, жителей Башкирии, людей с самыми
разными интересами. Каждый из них найдет для себя что-то увлекательное и познавательное.
Мы делаем многое для того, чтобы жизнь по всей республике
становилась комфортнее — вкладываемся в дорожную инфраструктуру,
благоустраиваем парки и дворы, строим важные, крупные медицинские и другие
социальные объекты. К юбилею Уфы мы запроектировали ещё один интересный объект.
Наша Евразийская библиотека станет мультикультурным просветительским центром
для людей разного возраста, которые тянутся к знаниям. Здесь будут уникальные
редкие книги, современные мультимедийные технологии, диссертационный зал,
подключенный к базам Российской государственной библиотеки, тематические залы,
коворкинг-центр, креативные пространства и многое другое. Библиотека будет
уникальным местом и с точки зрения архитектуры. Планируем построить ее в виде
белоснежной юрты на высоком берегу Агидели. Уверен, Евразийская библиотека
станет центром притяжения для всех жителей республики независимо от их
интересов. Обещаю — здесь будет здорово.
Радий Хабиров, Глава РБ
Амбассадорами библиотеки могут стать директор
Фонда имени Мустая Карима Альфия Мустаевна Каримова, оперный певец Ильдар Абдразаков, руководитель Аппарата
Общественной палаты Шамиль Валеев. С таким предложением к ним
обратился руководитель республики, и его приняла Альфия Каримова.
«Раскинувшийся широко, Урал похож на мощного орла: а Азия с
Европой — это два его крыла», — так писал Мустай Карим в цикле стихов «Европа —
Азия» еще в 50-е годы прошлого века. Башкортостан — место благословенное, и это
не только потому, что Южный Урал с прилегающей к нему Великой степью —
уникальный природный комплекс, здесь соединение Запада и Востока, столкновение
и мирное сосуществование цивилизаций, культур и религий огромного континента
под названием Евразия. Самой судьбой, кажется, этому месту предназначено стать
одним из основных центров Евразийства. Именно здесь в Башкортостане, его
столице Уфе, должен возникнуть, и это будет, возможно, главный
полифункциональный культурный евразийский центр. Задача благородная и большая,
рассчитанная на настоящую непрерывную и кропотливую работу. Именно поэтому
проект создания Евразийской библиотеки мне представляется органичным началом, выдвинутого
самой жизнью насущного и очень важного дела.
Альфия Каримова, директор Фонда имени Мустая Карима
Своими размышлениями о будущем проекте поделился еще один
амбассадор Евразийской библиотеки – руководитель Аппарата Общественной палаты Шамиль
Валеев. Он отметил, что для него это большая честь и он с удовольствием
принимает предложение Радия Хабирова.
Уверен, при всех возможных секвестрах, неизбежных в ситуации
санкционного давления, Евразийская библиотека будет профинансирована. Это не
городское здание, оно – континентальное. Евразбиблиотека, наша Китапхана —
новая сущность для республики и олицетворяет собственно её евразийское,
объединяющее начало и особое место Уфы на стыке частей света — Европы и Азии,
узелок на направлении Москва – Пекин, на Транссибе. Уфа, напомню — место
подписания Уфимской декларации BRICS 2015-го года, которая фактически положила
начало многополярному миру, легализовала тот очевидный сейчас факт
международной политики, что весь мир вертится не вокруг Вашингтона. Будем честны, Евразийская Китапхана — не совсем библиотека, вернее, совсем не библиотека, а место обмена знаниями. Крытое (что важно в нашем резко континентальном климате) общественное пространство, куда можно пригласить на научный батл Френсиса Фукуяму и посрамить его аргументами или вызвать на диспут Нассима Талеба и подарить ему вяленого черного гуся. Мир резко поменялся 24 февраля 2022 года, и с тех пор слово «Евразия» означает «Центр Нового Мира», основанного на наших отношениях с Китаем и другими хорошими странами, которые устали от диктата англо-саксонского мира, протестантской морали Нового времени и долларового МММ. У Уфы в этой конфигурации есть и географический, и мировоззренческий шанс: мало найдешь в стране и на континенте людей, которые могут думать и по-западному, и по-восточному одновременно, понимать и принимать все религии и воззрения, кроме нацизма и бандеровщины. Считаю, что Евразийская Китапхана, Евразийский научно-образовательный центр имеют решающее значение для нас и шанс стать пупком для нового мира на континенте.
Шамиль Валеев, руководитель Аппарата Общественной палаты
Всё библиотечное сообщество будет с нетерпением ждать открытия
Евразийской библиотеки. Вся структура библиотеки, которая
была показана на экране, — знакома и понятна мне. Когда через два года здесь
появится такой крупный, яркий информационно-просветительский,
культурно-досуговый центр – вся молодежь будет здесь. Библиотека — это место,
куда хочется прийти и по поводу и без, где хорошо, тепло и уютно. Разные
государства гордятся именно тем, что у них появилась библиотека, потому что это
символ культуры, культурного общества. Особенно это важно для молодежи — нашей
основной, но и самой сложной категории читателей.
Ирина Михнова, спикер II Культурного форума «АРТ-Курултай» - директор Российской государственной библиотеки для молодежи
Предложение главы Башкортостана Радия Хабирова о строительстве в
Уфе на берегу красавицы Белой крупной и уютной многофункциональной библиотеки
нового типа – это попадание в десятку. Её появление станет одним из самых
продуктивных направлений в формировании у детей, подростков и молодёжи людей
любви к чтению. Чтобы получить от этой идеи максимальный эффект, надо
всесторонне и глубоко проработать внутреннее наполнение библиотеки и
направления её деятельности, чтобы она стала центром притяжения, любимым местом
досуга и образования подрастающего
поколения.
Камиль Зиганшин, писатель, заслуженный работник культуры РФ и РБ
По словам Радия Хабирова, в библиотеке расположатся музей
книги, книжной хранилище, книжный фонд, а также зоны свободного творчества, лекторий,
зал торжественных приемов. Кроме того, в Евразийской библиотеке будет и свой
тренажерный зал.
Руководитель городского центра «Арт-квадрат» Рим Бикмаев отметил,
что сегодня одной из актуальных проблем современной архитектуры является
сохранение и использование историко-культурного наследия. Евразийская
библиотека, по его мнению, должна быть современной и при этом воплощать в себе
региональную специфику. Он уверен, что новый объект на карте Уфы станет
визитной карточкой столицы Башкортостана, центром притяжения жителей и гостей
республики. Ведь на создание такого многофункционального центра запрос
действительно есть. Такое креативное городское пространство как «Арт-квадрат»
не может сейчас вместить в себя все.
Такой центр нужен республике, как по наполнению, так и по
архитектурной составляющей. Здание выглядит необычно, оно
станет украшением города. Я уверен, что над созданием проекта поработала
команда компетентных архитекторов, она все предусмотрела. У здания будет много
функций, и все они будут воплощены в проекте. Мы, как эксперты в своей области,
готовы принять участие в развитии проекта. Самое главное, что объект будет
многофункциональным. Сегодня есть запрос на музыку, завтра — на фестиваль
театров, послезавтра — на дискуссионные клубы. Это будет не такая библиотека, к
которой все привыкли. Это будет место наполнения знаниями, место для обучения,
проработки навыков, творчества и работы.
Рим Бикмаев, Руководитель городского центра «Арт-квадрат»
Ректор Башкирского государственного университета Николай Морозкин считает, что открытие этой библиотеки станет одним из этапов выхода образовательной
инфраструктуры Башкирии на мировой уровень.
По его мнению, «она поможет создать комплексный подход к
обеспечению информацией, что в совокупности с Межвузовским кампусом,
строительство которого запланировано на 2023 год под эгидой Евразийского
университета, обеспечит синергетический эффект и поспособствует созданию
полноценного межвузовского научного пространства».
Новый объект культуры, науки и образования в нашем регионе будет
служить молодому поколению исследователей вузов республики, всем, кто жаждет
заниматься наукой и желает сделать нашу страну лучше.
Николай Морозкин, ректор Башкирского государственного университета
У нас должно быть место сборки нашей новой современной
башкортостанской идентичности, место, где традиция сливается с модерном. Где
молодое поколение находит себя, свои корни и строит для себя планы
самореализации. Если всё то, что озвучено Радием Фаритовичем, будет в
Евразийской библиотеке, то мы много приобретём.
Салават Сагитов, ректор Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы
Люди специально едут в разные страны мира, чтобы посмотреть
объекты необычной архитектуры, увидеть знаменитые памятники культуры и истории.
Далеко не каждый любит «жариться на солнце» где-нибудь на экзотическом пляже
все отпускные дни. Многие хотят как-то разнообразить свой отдых экскурсиями.
Конечно, такого здания как юрта нигде нет. Думаю, что оно станет всемирно
известным зданием.
Ильдар Биккузин, председатель Союза организаций туриндустрии и гостеприимства РБ
Самый большой проект – новый культурный центр, Евразийская
библиотека, наполнение которой планируют обсуждать в самое ближайшее время.
Проект здания дорабатывается. Критиковали его, слышал. Я, оставаясь поклонником
современной архитектуры, поддерживаю: только новые, смелые, дерзкие решения
способны привлечь внимание. Я слышал критику в адрес зданий конгресс-холла
Торатау и музея Нестерова. Критиковали Эйфелеву башню, здание центра Помпиду,
сиднейскую оперу, небоскрёбы Нью-Йорка и музей Гуггенхайма в Бильбао. Люди,
принявшие другие, смелые решения об их строительстве вошли в историю, а их
проекты стали символами городов. Пожелаю такую же судьбу библиотеке!
Валериан Гагин, председатель Постоянной комиссии по развитию комфортной городской среды и общественных пространств Совета г. Уфы