Евразийская библиотека в Уфе станет крупным центром притяжения в Башкирии

В Уфе на берегу Белой вблизи Дома республики и Центра Управления Республикой появится Евразийская библиотека. Открыть ее планируют к масштабному событию – 450-летию города в 2024 году. Само здание будет по форме походить на юрту.

Фото №1 - Евразийская библиотека в Уфе станет крупным центром притяжения в Башкирии

Проект библиотеки презентовал Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе своего выступления на II культурном форуме «АРТ-Курултай», отметив, что этот проект является одним из знаковых для региона.

Радий Хабиров во время презентации пояснил, что кто бы не въезжал в Уфу со стороны аэропорта, сразу будет видеть памятник Салавату Юлаеву и Евразийскую библиотеку, представляющую из себя масштабных размеров юрту. Причем это будет не просто место, в котором хранятся и читаются книги, а мультифункциональное учреждение для гостей республики, жителей Башкирии, людей с самыми разными интересами. Каждый из них найдет для себя что-то увлекательное и познавательное.

Мы делаем многое для того, чтобы жизнь по всей республике становилась комфортнее — вкладываемся в дорожную инфраструктуру, благоустраиваем парки и дворы, строим важные, крупные медицинские и другие социальные объекты. К юбилею Уфы мы запроектировали ещё один интересный объект. Наша Евразийская библиотека станет мультикультурным просветительским центром для людей разного возраста, которые тянутся к знаниям. Здесь будут уникальные редкие книги, современные мультимедийные технологии, диссертационный зал, подключенный к базам Российской государственной библиотеки, тематические залы, коворкинг-центр, креативные пространства и многое другое. Библиотека будет уникальным местом и с точки зрения архитектуры. Планируем построить ее в виде белоснежной юрты на высоком берегу Агидели. Уверен, Евразийская библиотека станет центром притяжения для всех жителей республики независимо от их интересов. Обещаю — здесь будет здорово.

Радий Хабиров, Глава РБ

Амбассадорами библиотеки могут стать директор Фонда имени Мустая Карима Альфия Мустаевна Каримова, оперный певец Ильдар Абдразаков, руководитель Аппарата Общественной палаты Шамиль Валеев. С таким предложением к ним обратился руководитель республики, и его приняла Альфия Каримова.

«Раскинувшийся широко, Урал похож на мощного орла: а Азия с Европой — это два его крыла», — так писал Мустай Карим в цикле стихов «Европа — Азия» еще в 50-е годы прошлого века. Башкортостан — место благословенное, и это не только потому, что Южный Урал с прилегающей к нему Великой степью — уникальный природный комплекс, здесь соединение Запада и Востока, столкновение и мирное сосуществование цивилизаций, культур и религий огромного континента под названием Евразия. Самой судьбой, кажется, этому месту предназначено стать одним из основных центров Евразийства. Именно здесь в Башкортостане, его столице Уфе, должен возникнуть, и это будет, возможно, главный полифункциональный культурный евразийский центр. Задача благородная и большая, рассчитанная на настоящую непрерывную и кропотливую работу. Именно поэтому проект создания Евразийской библиотеки мне представляется органичным началом, выдвинутого самой жизнью насущного и очень важного дела.

Альфия Каримова, директор Фонда имени Мустая Карима

Своими размышлениями о будущем проекте поделился еще один амбассадор Евразийской библиотеки – руководитель Аппарата Общественной палаты Шамиль Валеев. Он отметил, что для него это большая честь и он с удовольствием принимает предложение Радия Хабирова.

Уверен, при всех возможных секвестрах, неизбежных в ситуации санкционного давления, Евразийская библиотека будет профинансирована. Это не городское здание, оно – континентальное. Евразбиблиотека, наша Китапхана — новая сущность для республики и олицетворяет собственно её евразийское, объединяющее начало и особое место Уфы на стыке частей света — Европы и Азии, узелок на направлении Москва – Пекин, на Транссибе. Уфа, напомню — место подписания Уфимской декларации BRICS 2015-го года, которая фактически положила начало многополярному миру, легализовала тот очевидный сейчас факт международной политики, что весь мир вертится не вокруг Вашингтона. Будем честны, Евразийская Китапхана — не совсем библиотека, вернее, совсем не библиотека, а место обмена знаниями. Крытое (что важно в нашем резко континентальном климате) общественное пространство, куда можно пригласить на научный батл Френсиса Фукуяму и посрамить его аргументами или вызвать на диспут Нассима Талеба и подарить ему вяленого черного гуся. Мир резко поменялся 24 февраля 2022 года, и с тех пор слово «Евразия» означает «Центр Нового Мира», основанного на наших отношениях с Китаем и другими хорошими странами, которые устали от диктата англо-саксонского мира, протестантской морали Нового времени и долларового МММ. У Уфы в этой конфигурации есть и географический, и мировоззренческий шанс: мало найдешь в стране и на континенте людей, которые могут думать и по-западному, и по-восточному одновременно, понимать и принимать все религии и воззрения, кроме нацизма и бандеровщины. Считаю, что Евразийская Китапхана, Евразийский научно-образовательный центр имеют решающее значение для нас и шанс стать пупком для нового мира на континенте.

Шамиль Валеев, руководитель Аппарата Общественной палаты
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Всё библиотечное сообщество будет с нетерпением ждать открытия Евразийской библиотеки. Вся структура библиотеки, которая была показана на экране, — знакома и понятна мне. Когда через два года здесь появится такой крупный, яркий информационно-просветительский, культурно-досуговый центр – вся молодежь будет здесь. Библиотека — это место, куда хочется прийти и по поводу и без, где хорошо, тепло и уютно. Разные государства гордятся именно тем, что у них появилась библиотека, потому что это символ культуры, культурного общества. Особенно это важно для молодежи — нашей основной, но и самой сложной категории читателей.

Ирина Михнова, спикер II Культурного форума «АРТ-Курултай» - директор Российской государственной библиотеки для молодежи

Предложение главы Башкортостана Радия Хабирова о строительстве в Уфе на берегу красавицы Белой крупной и уютной многофункциональной библиотеки нового типа – это попадание в десятку. Её появление станет одним из самых продуктивных направлений в формировании у детей, подростков и молодёжи людей любви к чтению. Чтобы получить от этой идеи максимальный эффект, надо всесторонне и глубоко проработать внутреннее наполнение библиотеки и направления её деятельности, чтобы она стала центром притяжения, любимым местом досуга и образования   подрастающего поколения.

Камиль Зиганшин, писатель, заслуженный работник культуры РФ и РБ

По словам Радия Хабирова, в библиотеке расположатся музей книги, книжной хранилище, книжный фонд, а также зоны свободного творчества, лекторий, зал торжественных приемов. Кроме того, в Евразийской библиотеке будет и свой тренажерный зал.

Фото №2 - Евразийская библиотека в Уфе станет крупным центром притяжения в Башкирии

Руководитель городского центра «Арт-квадрат» Рим Бикмаев отметил, что сегодня одной из актуальных проблем современной архитектуры является сохранение и использование историко-культурного наследия. Евразийская библиотека, по его мнению, должна быть современной и при этом воплощать в себе региональную специфику. Он уверен, что новый объект на карте Уфы станет визитной карточкой столицы Башкортостана, центром притяжения жителей и гостей республики. Ведь на создание такого многофункционального центра запрос действительно есть. Такое креативное городское пространство как «Арт-квадрат» не может сейчас вместить в себя все.

Такой центр нужен республике, как по наполнению, так и по архитектурной составляющей. Здание выглядит необычно, оно станет украшением города. Я уверен, что над созданием проекта поработала команда компетентных архитекторов, она все предусмотрела. У здания будет много функций, и все они будут воплощены в проекте. Мы, как эксперты в своей области, готовы принять участие в развитии проекта. Самое главное, что объект будет многофункциональным. Сегодня есть запрос на музыку, завтра — на фестиваль театров, послезавтра — на дискуссионные клубы. Это будет не такая библиотека, к которой все привыкли. Это будет место наполнения знаниями, место для обучения, проработки навыков, творчества и работы.

Рим Бикмаев, Руководитель городского центра «Арт-квадрат»

Ректор Башкирского государственного университета Николай Морозкин считает, что открытие этой библиотеки станет одним из этапов выхода образовательной инфраструктуры Башкирии на мировой уровень.

По его мнению, «она поможет создать комплексный подход к обеспечению информацией, что в совокупности с Межвузовским кампусом, строительство которого запланировано на 2023 год под эгидой Евразийского университета, обеспечит синергетический эффект и поспособствует созданию полноценного межвузовского научного пространства».

Новый объект культуры, науки и образования в нашем регионе будет служить молодому поколению исследователей вузов республики, всем, кто жаждет заниматься наукой и желает сделать нашу страну лучше.

Николай Морозкин, ректор Башкирского государственного университета

У нас должно быть место сборки нашей новой современной башкортостанской идентичности, место, где традиция сливается с модерном. Где молодое поколение находит себя, свои корни и строит для себя планы самореализации. Если всё то, что озвучено Радием Фаритовичем, будет в Евразийской библиотеке, то мы много приобретём.

Салават Сагитов, ректор Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы

Люди специально едут в разные страны мира, чтобы посмотреть объекты необычной архитектуры, увидеть знаменитые памятники культуры и истории. Далеко не каждый любит «жариться на солнце» где-нибудь на экзотическом пляже все отпускные дни. Многие хотят как-то разнообразить свой отдых экскурсиями. Конечно, такого здания как юрта нигде нет. Думаю, что оно станет всемирно известным зданием.

Ильдар Биккузин, председатель Союза организаций туриндустрии и гостеприимства РБ

Самый большой проект – новый культурный центр, Евразийская библиотека, наполнение которой планируют обсуждать в самое ближайшее время. Проект здания дорабатывается. Критиковали его, слышал. Я, оставаясь поклонником современной архитектуры, поддерживаю: только новые, смелые, дерзкие решения способны привлечь внимание. Я слышал критику в адрес зданий конгресс-холла Торатау и музея Нестерова. Критиковали Эйфелеву башню, здание центра Помпиду, сиднейскую оперу, небоскрёбы Нью-Йорка и музей Гуггенхайма в Бильбао. Люди, принявшие другие, смелые решения об их строительстве вошли в историю, а их проекты стали символами городов. Пожелаю такую же судьбу библиотеке!

Валериан Гагин, председатель Постоянной комиссии по развитию комфортной городской среды и общественных пространств Совета г. Уфы
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