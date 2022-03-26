Евразийская библиотека в Уфе станет крупным центром притяжения в Башкирии

Уверен, при всех возможных секвестрах, неизбежных в ситуации санкционного давления, Евразийская библиотека будет профинансирована. Это не городское здание, оно – континентальное. Евразбиблиотека, наша Китапхана — новая сущность для республики и олицетворяет собственно её евразийское, объединяющее начало и особое место Уфы на стыке частей света — Европы и Азии, узелок на направлении Москва – Пекин, на Транссибе. Уфа, напомню — место подписания Уфимской декларации BRICS 2015-го года, которая фактически положила начало многополярному миру, легализовала тот очевидный сейчас факт международной политики, что весь мир вертится не вокруг Вашингтона. Будем честны, Евразийская Китапхана — не совсем библиотека, вернее, совсем не библиотека, а место обмена знаниями. Крытое (что важно в нашем резко континентальном климате) общественное пространство, куда можно пригласить на научный батл Френсиса Фукуяму и посрамить его аргументами или вызвать на диспут Нассима Талеба и подарить ему вяленого черного гуся. Мир резко поменялся 24 февраля 2022 года, и с тех пор слово «Евразия» означает «Центр Нового Мира», основанного на наших отношениях с Китаем и другими хорошими странами, которые устали от диктата англо-саксонского мира, протестантской морали Нового времени и долларового МММ. У Уфы в этой конфигурации есть и географический, и мировоззренческий шанс: мало найдешь в стране и на континенте людей, которые могут думать и по-западному, и по-восточному одновременно, понимать и принимать все религии и воззрения, кроме нацизма и бандеровщины. Считаю, что Евразийская Китапхана, Евразийский научно-образовательный центр имеют решающее значение для нас и шанс стать пупком для нового мира на континенте.

Шамиль Валеев, руководитель Аппарата Общественной палаты