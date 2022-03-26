В Башкирии спасателям пришлось доставать ребенка из заблокированного авто

Инцидент произошел на днях в Белорецке, сообщает пресс-служба Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям. Автомобиль был припаркован на ул. Инициативной. Внутри оказался заблокированным ребенок 2018 года рождения.

Мать ребенка обратилась к спасателям, объяснив, что оставила ключи в авто и вышла из него. Но тут неожиданно сработала охранная сигнализация, машина заблокировалась, а внутри остался ребенок. Спасателям удалось обеспечить доступ к автомобилю и передать ребенка матери.