В Уфе молодой водитель, попавший в ДТП, отказался проходить освидетельствование

В Уфе днем на ул. Вокзальной было совершено дорожно-транспортное происшествие с двумя легковыми авто. Ведется разбирательство, а пока известно, что один из водителей отказался от освидетельствования.
По сообщению ГИБДД Башкирии, столкнулись Lada и встречный Renault Logan. Водитель иномарки, 21-летний юноша, получил некоторые повреждения. Однако проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения он отказался.
Ему выписали административный протокол за отказ, а транспорт поместили на спецстоянку.
Фото: ГИБДД РБ