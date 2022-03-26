В Уфе молодой водитель, попавший в ДТП, отказался проходить освидетельствование

В Уфе днем на ул. Вокзальной было совершено дорожно-транспортное происшествие с двумя легковыми авто. Ведется разбирательство, а пока известно, что один из водителей отказался от освидетельствования.

Фото №1 - В Уфе молодой водитель, попавший в ДТП, отказался проходить освидетельствование

По сообщению ГИБДД Башкирии, столкнулись Lada и встречный Renault Logan. Водитель иномарки, 21-летний юноша, получил некоторые повреждения. Однако проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения он отказался.

Ему выписали административный протокол за отказ, а транспорт поместили на спецстоянку.

Фото: ГИБДД РБ 

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