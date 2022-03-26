В России за последние сутки коронавирусом забелели еще 24 072 человек

В России за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 24 072 пациентов. Также за сутки 4 275 граждан с коронавирусом были доставлены в медицинские учреждения.

Фото №1 - В России за последние сутки коронавирусом забелели еще 24 072 человек

По данным на 26 марта, в стране за время пандемии было подтверждено 17 739 462 фактов заражения коронавирусом среди населения. Выписано по выздоровлению на сегодняшний день 16 606 691 человек, из которых за сутки выписали 60 933 граждан.

Сообщается также, что за сутки коронавирус унес жизни 395 пациентов, а за весь период пандемии Covid-19 скончались 367 013 человек.

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