В России за последние сутки коронавирусом забелели еще 24 072 человек

В России за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 24 072 пациентов. Также за сутки 4 275 граждан с коронавирусом были доставлены в медицинские учреждения.

По данным на 26 марта, в стране за время пандемии было подтверждено 17 739 462 фактов заражения коронавирусом среди населения. Выписано по выздоровлению на сегодняшний день 16 606 691 человек, из которых за сутки выписали 60 933 граждан.