В Башкирии ночью произошел пожар в сельском доме, унесший жизнь мужчины

В Башкирии поздней ночью произошел пожар в сельском доме. В ходе тушения было найдено тело погибшего мужчины.

Возгорание произошло ближе к двум часам ночи на ул. Советской в селе Калтасы на территории Калтасинского района. Бревенчатый дом размерами 5х5 метров и веранда были сильно задымлены. При тушении пламени пожарные обнаружили тело мужчины 1969 года рождения.

Пожар удалось потушить за несколько минут. Причины пока неизвестны. На месте происшествия работают дознаватель МЧС и следственно-оперативная группа, которым предстоит выяснить обстоятельства трагедии.