В Башкирии число больных коронавирусом, выявленных за сутки, составило 597 человек

В Башкирии продолжает снижаться ежедневно выявляемое количество новых пациентов с коронавирусом. По данным оперштаба республики, за последние сутки зафиксировано 597 случаев заражения.
Общее количество всех выявленных случаев Covid-19 за период пандемии на территории республики составило 273 424. Из них 254 359 пациентов были выписаны по выздоровлению, в том числе за сутки выписано 1 826 человек.
Скончалось с начала пандемии от коронавируса 5 507 пациентов, в том числе 5 – за сутки. Вакцинировано двумя компонентами вакцины против коронавируса в Башкирии 0 человек.