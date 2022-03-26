В Башкирии число больных коронавирусом, выявленных за сутки, составило 597 человек

В Башкирии продолжает снижаться ежедневно выявляемое количество новых пациентов с коронавирусом. По данным оперштаба республики, за последние сутки зафиксировано 597 случаев заражения.

Общее количество всех выявленных случаев Covid-19 за период пандемии на территории республики составило 273 424. Из них 254 359 пациентов были выписаны по выздоровлению, в том числе за сутки выписано 1 826 человек.