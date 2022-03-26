В Уфе произошел пожар в общежитии университета, эвакуированы десятки человек

В Уфе днем 26 марта произошел пожар на втором этаже девятиэтажного здания общежития Башкирского государственного аграрного университета на ул. Молодежный бульвар. Спасатели эвакуировали десятки человек.
По сообщению ГУ МЧС по республике, силы и средства были привлечены по повышенному рангу. Открытие горение было установлено на 2 этаже.
К 15 часам было ликвидировано горение. В результате пожара пострадала девушка 1997 года рождения, ее направили в ГКБ №21. Еще пять человек обратились в больницу самостоятельно.
Фото: ГУ МЧС по РБ