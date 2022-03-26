В Уфе произошел пожар в общежитии университета, эвакуированы десятки человек

В Уфе днем 26 марта произошел пожар на втором этаже девятиэтажного здания общежития Башкирского государственного аграрного университета на ул. Молодежный бульвар. Спасатели эвакуировали десятки человек.

По сообщению ГУ МЧС по республике, силы и средства были привлечены по повышенному рангу. Открытие горение было установлено на 2 этаже.

Самостоятельно из здания эвакуировано 50 человек. Пожарными с помощью спасательных устройств спасено 30 человек. Проводится обследование здания. На месте пожара находится начальник Главного управления Марат Латыпов. Пресс-служба ГУ МЧС по РБ

К 15 часам было ликвидировано горение. В результате пожара пострадала девушка 1997 года рождения, ее направили в ГКБ №21. Еще пять человек обратились в больницу самостоятельно.

От МЧС России к тушению привлечено 44 человека и 14 единиц техники. На месте работает дознаватель МЧС России. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Пресс-служба ГУ МЧС по РБ