В Уфе произошел пожар в общежитии университета, эвакуированы десятки человек

В Уфе днем 26 марта произошел пожар на втором этаже девятиэтажного здания общежития Башкирского государственного аграрного университета на ул. Молодежный бульвар. Спасатели эвакуировали десятки человек.

Фото №1 - В Уфе произошел пожар в общежитии университета, эвакуированы десятки человек

По сообщению ГУ МЧС по республике, силы и средства были привлечены по повышенному рангу. Открытие горение было установлено на 2 этаже.

Самостоятельно из здания эвакуировано 50 человек. Пожарными с помощью спасательных устройств спасено 30 человек. Проводится обследование здания. На месте пожара находится начальник Главного управления Марат Латыпов.

Пресс-служба ГУ МЧС по РБ
Фото №2 - В Уфе произошел пожар в общежитии университета, эвакуированы десятки человек

К 15 часам было ликвидировано горение. В результате пожара пострадала девушка 1997 года рождения, ее направили в ГКБ №21. Еще пять человек обратились в больницу самостоятельно.

От МЧС России к тушению привлечено 44 человека и 14 единиц техники. На месте работает дознаватель МЧС России. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Пресс-служба ГУ МЧС по РБ

Фото: ГУ МЧС по РБ 

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