В Башкирии задержали троих сбытчиков фальшивых долларовых купюр

В Уфе полицейские получили сообщение из одного из банков о попытке обмена гражданином фальшивых купюр номиналом по 50 долларов США на российские рубли. В скором времени были задержаны трое мужчин, причастных к преступлению.

Фото №1 - В Башкирии задержали троих сбытчиков фальшивых долларовых купюр

Обменять доллары в банке пытался 34-летний житель Уфы. Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, купюры ему передал 29-летний знакомый. Он-то и привез партию фальшивых купюр из-за границы.

По горячим следам сообщник был задержан. Полицейские установили, что в ноябре прошлого года 29-летний мужчина с другом выехал в другую страну, чтобы открыть там бизнес по доставке еды. Но вместо этого они стали заниматься фальшивомонетничеством. Приобрели более 200 поддельных 50-долларовых банкнот и привезли их в Уфу для сбыта в разных банках и банкоматах. В криминальный бизнес они привлекли и 34-летнего уфимца.

Пресс-служба МВД по РБ

В итоге 10 тысяч ненастоящих долларов преступники планировали сбыть постепенно. За два дня они обменяли свыше 120 фальшивок, 80 купюр были спрятаны ими в снегу. Правоохранители изъяли подделки, а следом задержали третьего мужчину. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые находятся под стражей.

Фото: пресс-служба МВД по РБ

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