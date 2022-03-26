В Башкирии задержали троих сбытчиков фальшивых долларовых купюр

По горячим следам сообщник был задержан. Полицейские установили, что в ноябре прошлого года 29-летний мужчина с другом выехал в другую страну, чтобы открыть там бизнес по доставке еды. Но вместо этого они стали заниматься фальшивомонетничеством. Приобрели более 200 поддельных 50-долларовых банкнот и привезли их в Уфу для сбыта в разных банках и банкоматах. В криминальный бизнес они привлекли и 34-летнего уфимца.

Пресс-служба МВД по РБ