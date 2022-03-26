В Башкирии задержали троих сбытчиков фальшивых долларовых купюр

В Уфе полицейские получили сообщение из одного из банков о попытке обмена гражданином фальшивых купюр номиналом по 50 долларов США на российские рубли. В скором времени были задержаны трое мужчин, причастных к преступлению.
Обменять доллары в банке пытался 34-летний житель Уфы. Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, купюры ему передал 29-летний знакомый. Он-то и привез партию фальшивых купюр из-за границы.
В итоге 10 тысяч ненастоящих долларов преступники планировали сбыть постепенно. За два дня они обменяли свыше 120 фальшивок, 80 купюр были спрятаны ими в снегу. Правоохранители изъяли подделки, а следом задержали третьего мужчину. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые находятся под стражей.
Фото: пресс-служба МВД по РБ