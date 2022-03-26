В Башкирии 25 марта закрыли одну из ледовых переправ через Белую

В Башкирии с 25 марта закрыта ледовая переправа через реку Белую на территории Бирска. В ГУ МЧС республики рассказали, какие переправы пока продолжают функционировать.

Переправа в Бирске была закрыта из-за потепления, которое привело к уменьшению толщины льда на реке. Переправа через Каму в селе Никола-Березовка на территории Краснокамского района пока что работает, но в скором времени ее тоже планируют закрыть. Продолжает также работу переправа через Белую в Краснокамском районе в деревне Староянгизитово.