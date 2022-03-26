В Башкирии 25 марта закрыли одну из ледовых переправ через Белую

В Башкирии с 25 марта закрыта ледовая переправа через реку Белую на территории Бирска. В ГУ МЧС республики рассказали, какие переправы пока продолжают функционировать.

Фото №1 - В Башкирии 25 марта закрыли одну из ледовых переправ через Белую

Переправа в Бирске была закрыта из-за потепления, которое привело к уменьшению толщины льда на реке. Переправа через Каму в селе Никола-Березовка на территории Краснокамского района пока что работает, но в скором времени ее тоже планируют закрыть. Продолжает также работу переправа через Белую в Краснокамском районе в деревне Староянгизитово.

Рекомендуем соблюдать правила безопасности и не допускать выхода на лед в неположенных местах. Это опасно для жизни. Помните, ледовый покров теряет свою прочность с каждым днем.

Пресс-служба ГУ МЧС по РБ

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РБ

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