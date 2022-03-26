В Уфе в «санитарной пятнице» приняли участие почти 25 тысяч человек и 745 единиц техники

В Уфе 25 марта прошла «санитарная пятница». Она проводится еженедельно в рамках весеннего месячника по очистке, благоустройству территорий, озеленению.

Во дворах, а также на улицах города порядок наводили 24 998 сотрудников местных учреждений, предприятий, сообщает пресс-служба администрации Уфы. Мэрия города, в том числе глава администрации Ратмир Мавлиев, тоже подключились к уборке территорий. Также в уборке территорий было задействовано 745 единиц техники.