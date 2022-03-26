В одной из деревень Башкирии открылся новый фельдшерско-акушерский пункт

В Башкирии открылся новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. Он расположился в деревне Гулюково Дюртюлинского района РБ. Открытие ФАПа стало возможнгым благодаря федеральному проекту «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение».

Фото №1 - В одной из деревень Башкирии открылся новый фельдшерско-акушерский пункт

На сегодня в деревне Гулюково проживет 150 человек. Прием в этом новом медучреждении будет вести фельдшер Назифа Саитгалеева. ФАП оснащен все необходимым для комфортного и качественного оказания медицинской помощи, в том числе пандусом для маломобильных жителей.

В церемонии открытия ФАПа принимал участие глава администрации Дюртюлинского района Риф Юсупов.

Мы продолжаем обустраивать, благоустраивать наш район, строить социально важные объекты. Здание нового ФАПа отвечает всем современным стандартам, теперь жители деревни Гулюково смогут получать медицинскую помощь в комфортных условиях.

Риф Юсупов, глава администрации Дюртюлинского района РБ

Фото: пресс-служба Минздрава РБ 

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