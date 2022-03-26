В одной из деревень Башкирии открылся новый фельдшерско-акушерский пункт

На сегодня в деревне Гулюково проживет 150 человек. Прием в этом новом медучреждении будет вести фельдшер Назифа Саитгалеева. ФАП оснащен все необходимым для комфортного и качественного оказания медицинской помощи, в том числе пандусом для маломобильных жителей.