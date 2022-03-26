В одной из деревень Башкирии открылся новый фельдшерско-акушерский пункт

В Башкирии открылся новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. Он расположился в деревне Гулюково Дюртюлинского района РБ. Открытие ФАПа стало возможнгым благодаря федеральному проекту «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение».
На сегодня в деревне Гулюково проживет 150 человек. Прием в этом новом медучреждении будет вести фельдшер Назифа Саитгалеева. ФАП оснащен все необходимым для комфортного и качественного оказания медицинской помощи, в том числе пандусом для маломобильных жителей.
В церемонии открытия ФАПа принимал участие глава администрации Дюртюлинского района Риф Юсупов.
Фото: пресс-служба Минздрава РБ