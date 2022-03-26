Минтруд России рассказал об услугах центров занятости не только для безработных

В Министерстве труда и соцзащиты России рассказали о нововведении. Теперь воспользоваться услугами, предоставляемыми центрами занятости, смогут не только те граждане, которые на данный момент являются безработными.
Теперь в центры занятости могут обратиться граждане, находящиеся под риском увольнения или переведенные в режим работы при неполном рабочем времени. Также услуги центров занятости стали доступны для работников в простое, работников, отправленных в отпуск без сохранения заработной платы. Это относится и сотрудникам предприятий, которые проходят банкротство, и гражданам, испытывающим различные трудности при поиске работы.
Центры занятости смогут предложить несколько услуг. Гражданам могут помочь найти как временную, так и постоянную работу, составить резюме, пройти тест для выбора сферы деятельности. Также специалисты помогут подготовиться к предстоящему собеседованию, помочь с открытием своего дела, найти подработку и др.