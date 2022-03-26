Минтруд России рассказал об услугах центров занятости не только для безработных

Теперь в центры занятости могут обратиться граждане, находящиеся под риском увольнения или переведенные в режим работы при неполном рабочем времени. Также услуги центров занятости стали доступны для работников в простое, работников, отправленных в отпуск без сохранения заработной платы. Это относится и сотрудникам предприятий, которые проходят банкротство, и гражданам, испытывающим различные трудности при поиске работы.